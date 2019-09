Calendario lunare di Settembre: quando NON tagliare i capelli-VIDEO

Avete intenzione di andare dal vostro hair stylist per un taglio netto ai vostri capelli? Certo, ma prima di recarvi dal parrucchiere scoprite quali giorni sono favorevoli e quali, invece, è meglio NON tagliare i capelli in base al Calendario lunare di Settembre 2019

In base alle fasi lunari esistono alcune date importanti e da tenere in considerazione se non si vogliono, poi, aspettare mesi prima che ricrescano di un centimetro i vostri capelli. Scoprite quali sono i giorni da evitare nel video