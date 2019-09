Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo per la prima serata, elenco dettagliato dei programmi che proporranno i canali in chiaro.

Prima di partire vero i mille impegni di una nuova settimana concediamoci un’ultimo momento di relax, una serata comodamente sdraiate sul divano dinnanzi alla nostra amica tv.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> LA DONNA DEL GIORNO: Nicole Kidman

Che cosa ci proporrà questa domenica sera televisiva? Scopriamolo insieme grazie al palinsesto televisivo, il dettagliato elenco dei programmi che i canali in chiaro più seguiti vorranno proporci oggi.

A noi poi il compito di scegliere ciò che vorremo seguire.

Buona serata e… buona visione!

Se vuoi restare aggiornata sul palinsesto televisivo giorno dopo giorno CLICCA QUI!

Stasera in tv: palinsesto domenica 8 settembre

Rai Uno – Calcio – Qualificazioni Europei 2020 – Finlandia Vs Italia (Sport)

Prosegue il cammino dell’Italia verso Euro2020 e questa volta sono i finlandesi a prosi sulla loro strada.

Rai Due – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 25 – Atto ostile (Telefilm)

Quando un sottomarino russo emerge improvvisamente a largo della spiaggia di Oahu, la Five-0 è la prima ad intervenire e scopre così che a bordo c’è stato un ammutinamento.

Rai Tre – Moulin Rouge (Film)

Christian, scrittore squattrinato, arriva a Parigi nel 1899 e, recatosi al Moulin Rouge, si innamora del can can e di Satine, una bellissima donna, che si esibisce nel locale. Per un equivoco viene scambiato per il duca di Monroth e si ritrova nella sua stanza. Viene ingaggiato per scrivere uno spettacolo che avra’ come protagonista Satine. Dovra’ fare i conti con il duca, che innamorato di Satine, tenta di legarla indissolubilmente, a sé.