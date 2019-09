Meteo lunedì 9 settembre: breve pausa dalla pioggia

Dopo il brutto tempo che ha rovinato la domenica di molti, l’inizio di settimana dovrebbe prevedere un meteo nel complesso in miglioramento. Il ritorno al sole però non sarà lungo perché da mercoledì è previsto l’ingresso di una nuova perturbazione nelle regioni del centro-sud.

La settimana partirà con un netto miglioramento climatico a partire dalle regioni del nord. Ciò nonostante l’attimo di flashback al meteo vacanziero durerà il tempo di un amen. Già da mercoledì l’ennesima perturbazione si farà vedere sul territorio italiano colpendo soprattutto le aree del centro – sud e le isole maggiori. Sulle regioni settentrionali si registrerà anche un clima più fresco e le temperature andranno a picco finendo al di sotto le medie di stagione. La situazione dovrebbe variare nei giorni a seguire con un meteo instabile e la colonnina di mercurio in discesa.

Per sapere che tempo farà e altre curiosità cliccate qui

Nella giornata di domani il meteo si attesterà perlopiù sereno. Soltanto un po’ di instabilità dovrebbe infastidire il nord est. Dell’instabilità sarà presente anche tra la Sicilia settentrionale e il basso Tirreno con probabili rovesci nella prima parte del giorno.

Le previsioni del 9 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord della Penisola incontreranno un meteo in prevalenza stabile e soleggiato con nuvole qua e là pur senza precipitazioni. In mattinata il tempo sarà variabile sulle zone orientali. Ancora più disturbato sarà il clima in montagna. Le temperature si attesteranno in aumento con massime comprese tra i 21 e 25 °C. Al mattino le temperature saranno fresche.

Il cielo al centro

Chi si trova nelle regioni centrali dell’Italia dovrà fare i conti con delle nuvole sparse. L’instabilità non porterà comunque particolari fenomeni. Più nubi e instabilità attese sull’Appennino e le aree adriatiche. Le temperature saranno stabili con massime tra i 22 e i 27 °C.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole attesa della nuvolosità in particolare sulla Sicilia e il basso versante tirrenico. Qui si potrebbero verificare delle piogge e dei temporali. Altrove più soleggiato. Le temperature saranno in leggero calo con valori massimi tra i 24 e i 28 °C.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI