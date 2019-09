Secondo l’astrologia, cinque segni probabilmente incontreranno l’amore in questo momento. Scopri di più nel nostro punto astro

A volte l’amore cade su di noi senza preavviso. Al lavoro, al supermercato, in una biblioteca, in qualsiasi posto Cupido può fare il suo lavoro lasciandoci completamente stupiti da un incontro casuale. Nulla suggerisce che Settembre possa nascondere la sua parte di sorprese. Tuttavia, la ripresa di una routine può riservarci buone possibilità.

Ecco cinque segni che potrebbero benissimo rientrare sotto il segno del romanticismo

Per alcuni, tornare alla routine può fare rima con la ripresa delle responsabilità, delle faccende domestiche e del ritmo quotidiano. La fine delle vacanze a volte ha un sapore amaro, soprattutto quando arriva il momento di riprendere in mano un numero colossale di lavoro arretrato. State tranquilli, alcuni potrebbero approfittare di questo periodo per incontrare l’amore.

Cancro

Delusi da un’estate non favorevole agli incontri, i nativi di questo segno potrebbero incontrare gli eletti dei loro cuori. E per una buona ragione, il cancro si sta lentamente riprendendo da una delusione d’amore. Si sentiranno finalmente affettuosamente disponibili, per la gioia dei loro sospiri. I nativi di questo segno trarranno vantaggio da questo momento vitale per sedurre e lasciarsi trasportare dalle opportunità. All’inizio, la persona amata sarà distante o addirittura leggermente insolente. Questo atteggiamento avrà il dono di pungere l’infastidito cancro nel suo narcisismo spingendolo a fare di tutto per attirare le grazie del prescelto nel loro cuore.

Capricorno

Questo incontro arriverà al momento giusto per i nativi di questo segno, colti dal ritmo infernale del ritorno alla routine. È possibile che si svolga nel loro ambiente professionale e non inizi con i migliori auspici. Questo amore sconvolgerà la vita quotidiana dei nativi di questo segno. Testardo e determinato, il Capricorno persisterà nel sapere quali sono le intenzioni degli eletti del loro cuore. Quest’ultimo soffrirà solo quando le circostanze favoriranno un dialogo intimo. Questo incontro scuoterà le abitudini del Capricorno, un pò distratto da questa incongruente storia d’amore.

Ariete

I nativi di questo segno saranno sorpresi nel vedere una relazione insignificante trasformarsi in una vera storia d’amore. Si concentreranno su piccole cose che renderanno questo partner un vero punto di riferimento emotivo e un supporto incondizionato. L’Ariete recupererà l’ardore che li caratterizza e cercherà di sedurre il prescelto del loro cuore, trascurato qualche mese fa. Questo periodo sarà sotto il segno del romanticismo per i nativi di questo segno di Fuoco, ossessionato dall’ardore dei loro sentimenti.

Sagittario

Sembrerebbe che Cupido sia accanto ai nativi di questo segno! E per una buona ragione, assisteranno a un vero incantesimo del loro idillio. Questa storia, ossificata dalla routine e dal conflitto, non ebbe altro risultato che una rottura definitiva. Tuttavia, un clic del partner cambierà la situazione. Viaggi, regali, momenti privilegiati, tante iniziative che porteranno gli eletti del loro cuore ad esprimere i loro sentimenti.

Pesci

Il ritorno dei Pesci sarà sotto il segno della seduzione. I nativi di questo segno godranno di un rinnovato entusiasmo per esercitare il loro fascino irresistibile. Manterranno molti idillio e uno dei loro partner riuscirà a mantenere la loro attenzione. Quest’ultimo si distinguerà per il suo lato riservato e taciturno. Sarà in qualche modo riluttante a impegnarsi.

