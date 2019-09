Test della personalità. Fai questo semplice test e scopri i tuoi sentimenti più profondi!

Oggi abbiamo deciso di deciso di proporci questo test che in pochi minuti svela alcuni aspetti della vostra personalità che forse non conoscete ancora. Il test vi aiuta a capire chi siete veramente attraverso la creazione mentale di metafore per rappresentare le emozioni nascoste.

Ritagliatevi un po di tempo e rispondete alle domande che vi suggeriamo a seguire e tenete a mente che non esistono risposte giuste o sbagliate

1. Immaginate un deserto che si espande davanti a voi fin dove i vostri occhi possono vedere. Siete circondati da sabbia.

2. Nel deserto c’è un cubo. Descrivetelo: quanto è grande? Di cosa è fatto? In quale parte del deserto si trova il cubo?

3. Vicino al cubo c’è una scala. Immaginatela e descrivetela. Quanto è grande? Di cosa è fatta? Dove si trova di preciso rispetto al cubo?

4. Ora nel deserto c’è anche un cavallo. Immaginate e descrivete l’animale. Dove si trova? Cosa fa? È fermo o si muove?

5. Adesso nel deserto compaiono dei fiori. Descriveteli. Quanti sono? Come sono? Dove sono rispetto alle altre cose già presenti?

6. Per ultima ecco la tempesta. È vicina? Sta arrivando o sta andando via? Che tipo di tempesta è? Ha un impatto su ciò che c’è nel deserto?

Test personalità: il significato delle tue risposte

Se avete finito il test ora potete scoprire che cosa rivelano su di voi le risposte date alle precedenti domande.

Il cubo

Il cubo rappresenta il tuo io interiore. Se il cubo che hai visto era grande questo indica che sei una persona che ha tanta autostima. Mentre se è piccolo significa che non ti fidi molto di te stessa. Se si trovava sul suolo indica che siete persone che non si montano la testa invece se era sospeso in aria indica che avete la testa tra le nuvole. Se il cubo era trasparente vi contraddistingue bontà e sincerità ma se non era trasparente significa che volete nascondere parte di voi.

La scala

La scala rappresenta i vostri amici. Infatti se la scala conduce all’interno del cubo questo può indicare che i vostri amici dipendano da voi. Come l’avete vista alta o bassa? debole o forte? Si eleva in alto o in basso? In base a come l’avete vista esso riflette i rapporti che in questo momento avete con i vostri amici.

Il cavallo

Il cavallo indicano il vostro partner ideale quindi le caratteristiche che avete visto nel cavallo indicano gli aspetti che vorreste trovare nel vostro partner. Vi ispirava fiducia o no? Era calmo o in movimento?

I fiori

I fiori rappresentano i figli che già avete o che vorreste avere.

La tempesta

La tempesta stava arrivando o stava andando via? Essa può rappresentare un momento che state vivendo, magari avete appena superato delle difficoltà o magari dovete affrontare problemi che state rimandando.

