I segni zodiacali che amano far sorridere gli altri

Quando si ha a che fare con gli altri sono molti i modi di confrontarsi ed interagire. Le persone sono così varie che si possono incontrare quelle sempre pronte a farsi in quattro per gli altri e quelle concentrate solo su se stesse, il tutto passando per infinite modalità che ognuno vive a modo proprio. Tra le tante c’è quella che coincide con la voglia di far sorridere gli altri, una prerogativa non da tutti e che, proprio per questo rende speciali coloro che se ne preoccupano e che fanno della loro vita un tentativo costante di portare il sorriso in quella altrui. Visto che anche questo modo di essere può essere, almeno in parte, influenzato dalle stelle, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che puntano sempre in alto e quali sono quelli che fanno amicizia facilmente, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che amano far sorridere gli altri e quali si preoccupano più che altro di se stessi. Trattandosi di un modo di essere che ha a che fare anche con il modo di sentire, il consiglio è sempre quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Oroscopo: i segni che cercano sempre di far sorridere gli altri e quelli che badano solo a se stessi

Ariete – Quelli che pensano al proprio sorriso

I nati sotto il segno dell’Ariete hanno un’innata capacità di mettere gli altri a loro agio e di catturarsi le simpatie di chi li circonda. Nonostante le apparenze, però, non si preoccupano in modo particolare dei sentimenti altrui e se riescono a creare una bella atmosfera ne sono felici ma in caso contrario non si pongono alcun tipo di problema. Per loro, ciò che conta è sentirsi bene con se stessi ed essere sempre nella condizione di poter sorridere alla vita. Poco importa se ciò può togliere qualcosa agli altri. Mettendosi sempre al centro del proprio mondo, si sentono in dovere di agire prima di tutto per se stessi e solo dopo per gli altri. Un modo di pensare che non si fanno problemi a condividere, considerandolo corretto sotto ogni punto di vista.

Toro – Quelli che pensano a far sorridere anche gli altri

Posto che i nativi del Toro hanno a cuore la propria felicità molto più di quanto si pensi, quando possono cercano di occuparsi anche di quella di chi sta loro a cuore. Nel farlo, si preoccupano prima di tutto di capire cosa può strappar loro un sorriso in modo da poter agire nel modo che ritengono migliore. Sensibili quanto basta riescono quasi sempre a capire quando un amico o un familiare ha bisogno della loro presenza e se possono cercano sempre di dare il giusto contributo. Questo gli consente di accontentare quasi sempre le esigenze di tutti. Un modo di fare che tende ad affievolirsi quando anche loro hanno bisogno di qualcosa. In tal caso tendono infatti a concentrarsi maggiormente su se stessi, dimenticandosi almeno un po’ degli altri o dedicandogli molto meno tempo. Mancanza della quale si fanno perdonare una volta rientrati nella propria comfort zone e risolto ogni tipo di problema.

Gemelli – Quelli che cercano di sorridere con gli altri

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno come sempre un modo strettamente personale di vivere le situazioni e ciò si verifica anche quando si parla dei rapporti con gli altri. Se si parla di far sorridere gli altri, loro sono bravissimi sia per via della dialettica della quale dispongono che per la capacità di entrare facilmente in empatia con chiunque si trovano davanti. Potendo scegliere tra far sorridere gli altri ed occuparsi di se, preferiscono però sorridere con gli altri, optando così per una comoda via di mezzo che gli consente di godere del tempo trascorso con le persone con le quali si sentono bene, dando e prendendo contemporaneamente in un insieme di energia positiva della quale sono più che consapevoli. Un modus operandi che viene meno solo di rado e cioè quando si trovano nei loro momenti neri. In questi casi sono più gli altri a fare qualcosa per loro e solitamente lo fanno con piacere proprio per quanto ricevuto.

Cancro – Quelli che badano a non far spegnere il proprio sorriso

I nativi del Cancro sono estremamente egocentrici e ciò si traduce in un bisogno innato di star bene con se stessi ignorando, se serve, i bisogni altrui. Quando si parla di felicità, tendono quasi a pretendere che siano gli altri ad occuparsi della loro e solo di rado cercano di ricambiare o di fare qualcosa per far stare meglio chi sta loro incontro. Un atteggiamento che mettono in atto senza neanche accorgersene proprio perché troppo presi da se stessi. Per fortuna le attenzioni che riservano sempre a chi vogliono sentire vicino, sono sufficienti a sopperire tutto il resto, facendo si che gli altri si preoccupino effettivamente per loro, senza badare ai loro sforzi spesso poco presenti, specie se si parla di portare sorrisi o momenti di felicità.

Leone – Quelli che cercano di essere i primi a sorridere

I nati sotto il segno del Leone sono persone positive e fanno del sorriso il loro secondo abito. Per questo motivo riescono spesso e volentieri a far sorridere anche gli altri, apparendo più empatici di quanto non sono. In verità, infatti, non si curano mai troppo degli altri quanto di se stessi e della loro felicità che deve venire prima di tutto e per la quale sono disposti a fare anche carte false. Per fortuna il loro piglio sempre positivo e allegro li aiuta ad apparire cordiali al punto giusto, contagiando gli altri in modo da portarli persino a sorridere e tutto senza grandi sforzi. Certo, in caso di bisogno non è detto si rivelino così positivi e disponibili ma questo è un problema che non si pongono affatto.

Vergine – Quelli che fanno fatica a sorridere persino per se stessi

Diciamocelo, i nativi della Vergine non sono esattamente delle persone abituate a sorridere. Per questo motivo, far bocciare un sorriso negli altri è per loro qualcosa che se non è inconcepibile è comunque difficile da mettere in pratica. Per quanto gli piaccia l’idea di avere intorno persone serene, sono infatti sempre i primi ad andare in crisi per ogni piccola cosa tanto da essere più consolati che fautori dei sorrisi altrui. Per fortuna, nessuno si aspetta qualcosa di diverso da loro e conosciuti come persone poco collaborative, il fatto che tengano spesso il muso o che abbiano atteggiamenti del tutto contrari a quelli di chi cerca il benessere altrui, vengono per lo più compresi e accettati. Senza girarci intorno, però, all’interno dello zodiaco sono indubbiamente quelli con meno capacità e voglia di far sorridere chi li circonda.

