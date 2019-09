Dieta detox: scopri i 10 trucchi per tornare in forma

Depressi dal ritorno alla quotidianità dopo l’assaggio di libertà delle ferie e annebbiati dal cambio delle temperature, tutti abbiamo bisogno di disintossicarci quando arriva il mese di settembre.

Seguire per qualche tempo una dieta detox può rivelarsi decisivo se si desidera liberarsi dalle tossine e sentirsi più leggeri e meno affaticati.

Per ottenere risultati bastano appena 2 settimane e 10 semplici consigli da tenere a mente.

Dieta detox: i 10 trucchi per aumentare il benessere

1. Eliminare lo zucchero – Questo elemento oltre ad appesantire, aumenta la glicemia. Meglio quindi sostituirlo con frutta fresca o secca, così da riuscire a perdere peso già in 1 settimana.

2. Evitare gli alimenti trasformati – Troppi grassi saturi, aromi e insaporitori chimici appesantiscono il fegato E’ preferibile rinunciare anche all’alcol.

3. Bere acqua – Oltre all’acqua, ottimi per depurare il fisico sono gli estratti di frutta e verdura, così come le spremute.

4. Consumare tè verde – Piena di antiossidanti questa bevanda stimola la diuresi e dunque favorisce l’espulsione dei liquidi in eccesso e delle sostanze da scartare.

5. Fare attività fisica – L’esercizio fisico è fondamentale non solo per eliminare le tossine, ma pure per migliorare la circolazione.

6. Sudare fa bene – Non solo tramite lo sport, ma pure in sauna, sudare fa rilassare e aiuta ad eliminare le scorie. Attenzione in caso di pressione bassa.

7. Non aver paura di mangiare frutta e verdura – Ideali per fare incetta di vitamine e minerali, frutta e verdura forniscono tanta energia e danno una mano ad eliminare le scorie, nonché a fortificare il nostro sistema immunitario.

8. Esfoliare la pelle – Fare massaggi e scrub 1 o 2 volte alla settimana contribuisce alla pulizia della pelle, ovvero della nostra protezione dagli attacchi esterni.

9. Attenzione agli allergeni – E’ importante frequentare luoghi salubri e puliti. Eventualmente si può usare uno ionizzatore d’aria.

10. Dormire – E’ consigliabile riposare per almeno 7 ore a notte in modo continuato. Ciò contribuisce alla dispersione di stress e tossine. E’ bene anche ridurre il consumo di caffè, specialmente al pomeriggio o alla sera, se ci rendiamo conto che complica la fase di addormentamento. Per agevolare un buon sonno si può ricorrere all’aromaterapia, piuttosto che ai massaggi ai piedi, ai bagni rilassanti e alla meditazione,

