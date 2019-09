Un look autunnale per ogni segno zodiacale

Scopro quale look ti si addice di più per questa stagione autunnale. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

Fonte: Istock

L’autunno è sempre più vicino e oltre a giornate più corte e brutto tempo è pronto a portare con se anche un clima più rigido che impone un cambio del guardaroba. Visto che l’abito non farà il monaco ma può certamente contribuire a farci sentire belle e a darci il buon umore, oggi proveremo a capire come è meglio vestirsi in base alle caratteristiche di ogni segno dello zodiaco. Ognuno di noi è infatti influenzato dalle stelle e questo comporta esigenze diverse e modi di reagire alle cose che variano da persona a persona. Se dopo aver visto come affronteranno la nuova stagione i segni dello zodiaco e quali sono quelli che stanno per vivere un amore travolgente, oggi scopriremo qual è il look autunnale più adatto ad ogni segno. Visto che vestirsi è qualcosa di speciale per ogni donna e per certi versi può rispecchiarne anche il modo di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più precisa e magari anche più di un opzione da scegliere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Astrologia: i segni zodiacali destinati a vincere sempre

Astrologia: un look autunnale per ogni segno dello zodiaco

Fonte: Istock

Ariete – I jeans attillati con camicia e giubetto sportivo

Da buon Arietina sei sempre attiva e per questo motivo hai bisogno di sentirti comoda. Visto che tieni molto anche al tuo aspetto fisico è importante, però, scegliere un abbigliamento che ti faccia sentire bella mentre di mette a tuo agio. Un’opzione valida è data quindi da un paio di jeans ai quali abbinare una camicetta particolare. Un giubetto sportivo da portare con se sarà il must per le ore più fredde, ancor meglio se corto e attillato e da affiancare con un décolleté che slanci la tua figura. Il resto sarà completato in base al tuo umore che potrà vederti con capelli legati o lasciati sciolti magari con un bel paio di orecchini in bella vista.

Fonte: Istock



Toro – Un abitino dai colori autunnali

Visto che l’arrivo dell’autunno non ti dispiace poi tanto, un buon modo per celebrarlo è quello di indossare qualcosa che ne richiami i colori. Un abitino sui toni del marrone o del verde foglia può darti quel tocco in più che desideri, specie se è a fantasia e in grado di abbinare più colori ricordando così la stagione in arrivo. Una collana che si abbini e una borsa anch’essa sugli stessi torni completeranno il tutto facendoti apparire chic ma senza troppi sforzi. Proprio come piace a te che tieni molto alla tua immagine ma ami non far capire quanto tempo hai impiegato a curarla.

Fonte: Istock

Gemelli – Un soprabito che si adatti a tutto

Per te non esiste un solo look perché finiresti con lo stancarti adombrandoti e apparendo scarica. Molto meglio optare ogni giorno per qualcosa di diverso, giocando anche con gli stili e passando dallo sportivo, al classico e persino all’elegante. Per coniugare il tutto puoi scegliere uno spolverino di un colore neutro da poter indossare nelle giornate più fredde, certa che starà bene praticamente con tutto, salvandoti dalla noia di dover fare prove su prove per decidere cosa indossare. Si tratta di una scelta perfetta per il tuo modo di essere perché in grado di accogliere anche cambiamenti dell’ultimo istante senza farti perdere alcun tempo.

Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda il tuo segno zodiacale o, più in generale, l’oroscopo CLICCA QUI!

Fonte: Istock

Cancro – Un vestito rosa cipria

Visto che ami farti notare e che hai sempre un’indole romantica che in autunno tende a spiccare di più, su di te starebbe benissimo un bel rosa cipria, magari proprio su un abito che sappia farti sentire bella con mai. Visto che non a tutti può piacere questo colore, se dovessi essere tra le poche del tuo segno che lo detestano puoi optare per un colore neutro da rendere più vivo con i giusti accessori. Il resto lo faranno collant e scarpe che saprai sicuramente scegliere ad hoc e della linea più femminile possibile. Un modo come un altro per accogliere la nuova stagione in forma smagliante, dando come sempre il meglio di te.

Fonte: Istock

Leone – Il completo pantalone

Il tuo essere sprint e in costante evoluzione ti rende perfetta per un completo pantalone che accompagni la tua figura mettendo in risalto i punti importanti e tutto dandoti anche modo di essere comoda. Dopotutto sei una persona sempre attiva e una gran lavoratrice e questo ti rende perfetta per un look che sappia essere moderno, comodo e al contempo elegante. Il colore potrebbe essere nero se abbinato ad accessori in grado di farsi notare. Altrimenti potresti optare per un completo dai colori vivaci. Dopotutto l’idea di farti notare ti stuzzica, no?

Fonte: Istock

Vergine – Il tailleur con gonna

Per te che ami darti sempre un tono e che ci tieni ad apparire sofisticata, il tailleur con gonna è un ottima scelta per sentirti sempre al top, senza trascurare il tuo lato femminile e la voglia di mostrarti sempre al meglio. Riguardo ai colori puoi optare per il classico nero o optare per un terra bruciato al quale abbinare un tacco alto in grado di slanciarti. Con questo look sarai perfetta sia per il lavoro che per un aperitivo con colleghi o amici. La scelta perfetta per te che ami avere sempre il controllo della situazione e, di conseguenza, anche del tuo abbigliamento che è un po’ come un prolungamento di te.

Clicca su successivo