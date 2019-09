Ecco un vecchio trucco della nonna a base di limone per eliminare i punti neri sul viso e purificare la pelle

I punti neri si formano soprattutto sul viso mettendo in pericolo il nostro capitale di bellezza. Nonostante tutta la buona volontà del mondo di prendersi cura di se stessi, queste sgradevoli imperfezioni possono apparire sul naso, sulla fronte o sul mento e causare grandi complessi fisici. Tuttavia, esiste un trucco naturale infallibile che può sradicare efficacemente i punti neri.

Origine deipunti neri

Nell’adolescenza o nell’età adulta, i punti neri possono diffondersi sul viso. Fortunatamente, ci sono alcuni rimedi naturali per elimninarli e purificare la pelle.

I punti neri si accumulano sul viso quando le ghiandole sebacee producono troppo sebo e i pori sono intasati da impurità che causano l’incapacità di drenare il film lipidico in eccesso. Pertanto, il sebo viene bloccato nell’epidermide e si accumula gradualmente favorendo la comparsa di punti neri e brufoli acneici.

Quali sono i fattori che favoriscono la comparsa dei punti neri?

Secondo la dottoressa Catherine Braeken, dermatologa, ci sono diverse cause che possono causare la comparsa di punti neri:

Cambiamenti ormonali

In effetti, durante la pubertà, la menopausa o dopo aver assunto la pillola contraccettiva, le ghiandole sebacee producono più sebo e possono formarsi punti neri sul viso.

Prodotti comedogenici

Gli ingredienti comedogeni presenti in alcuni oli e nella maggior parte dei prodotti contenenti silicone possono ostruire i pori e causare accumulo di sebo.

Uno stile di vita dannoso per la pelle

Tabacco, inquinamento, sostanze chimiche e tutti gli agenti ambientali tossici possono accumularsi sulla superficie della pelle e portare allo sviluppo di punti neri.

Cattive abitudini alimentari

Lo zucchero e il sale in eccesso possono causare brufoli e punti neri dell’acne.

Un’astuzia della nonna contro i punti neri

Ingredienti:

Per preparare questa maschera naturale, avrai bisogno di:

– ½ cucchiaino di succo di limone biologico

– 1 cucchiaio di sale

– 1 cucchiaino di acqua calda

preparazione:

In una ciotola, mescolare bene sale, succo di limone e acqua tiepida.

Applica questa maschera su tutto il viso, enfatizzando le aree in cui sono presenti i punti neri. Massaggiare per far penetrare gli ingredienti con movimenti circolari, avendo cura di evitare la zona del contorno occhi. Quindi, immergi un asciugamano in acqua calda (fai attenzione, non dovrebbe essere eccessivamente caldo) e posizionalo sul viso. Tienilo per dieci minuti, quindi risciacqua la pelle con acqua fredda.

Vantaggi degli ingredienti:

Limone:

Ricco di flavonoidi e acido ascorbico, il succo di limone ha una potente attività antiossidante. Pertanto, combatte il danno causato dai radicali liberi checausano l’invecchiamento precoce delle cellule. Inoltre, il suo potere astringente gli consente di tonificare la pelle e stringere i pori dilatati. Infatti, il suo contenuto di acido consente di pulire senza problemi la pelle grassa e di eliminare le impurità favorendo la produzione di sebo.

Sale dell’Himalaya:

Il sale marino è ricco di magnesio, calcio, sodio e potassio. Tanti nutrienti necessari per la salute della pelle per mantenere un’idratazione ottimale e rafforzare la protezione della pelle contro le aggressioni esterne. Secondo uno studio, sarebbe il sodio a partecipare efficacemente alla lotta contro i patogeni che possono penetrare nell’epidermide. Inoltre, il potere esfoliante del sale dell’Himalaya consente di eliminare le impurità, prevenendo l’eccesso di sebo e limitando i punti neri.

Avvertenze:

Poiché il limone è un fotosensibilizzatore, è essenziale risciacquare abbondantemente il viso con acqua prima di esporsi al sole.

