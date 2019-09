Il modo in cui abbracci il tuo partner potrebbe dire molto sulla tua personalità

L’abbraccio è un segno di affetto essenziale per lo sviluppo psico-emotivo dell’uomo. Quando qualcuno ci abbraccia, secerniamo l‘ossitocina, un ormone che promuove il benessere. Abbracciare qualcuno è anche un modo per esprimere affetto con un gesto, per dire che siamo lì per lui. Sapevi che il modo in cui abbracci il tuo partner potrebbe dire molto sulla tua personalità? Sarai sorpreso di apprendere ciò che questo gesto rivela di te.

Dimmi come abbracci il tuo partner e ti dirò chi sei

Quando qualcuno ci abbraccia, ci sentiamo immediatamente al sicuro. E per una buona ragione, questa azione innesca la produzione di ossitocina, magnificamente chiamata “ormone della felicità”. Il modo in cui abbracciamo il nostro partner dice molto sulla nostra personalità. Ti riconosci in questa descrizione?

Abbraccio n. 1, da dietro senza stringere



Sei molto generoso. Hai un cuore per custodire l’ambiente circostante mostrandoti attento e amorevole. Impulsivo e infuocato, ti godi la vita al massimo senza preoccuparti del domani. Il tuo discernimento ti spinge a fidarti del tuo intuito. Per rilassarti, tendi a murarti in un silenzio sconcertante.

Abbraccio n. 2, da dietro con una stretta



Se abbraccia il tuo partner in questo modo, sei una persona sicura e indipendente. Un fervente difensore della libertà, non vivi con una vita governata da regole e proprietà. Il tuo entusiasmo ti spinge a esplorare costantemente nuovi orizzonti. Tuttavia il tuo abbraccio è simile a quello di una madre protettiva che a volte potrebbe soffocare il tuo partner.

Abbraccio n. 3, fronte a fronte

Se è così che mostri il tuo amore al tuo partner, è probabile che tu sia molto possessivo. Il tuo modo di amare è alquanto tossico. Impulsivo e iroso, sei costantemente in un atteggiamento di sospetto. Il tuo desiderio di avere il sopravvento sul tuo partner può spingerti al peggior compromesso. Guadagnerai ad essere più razionale prendendo le distanze dalle tue emozioni. Se impari a dare il beneficio del dubbio alla persona amata, godrai i momenti speciali della tua relazione.

Abbraccio n. 4, a koala



Lo abbracci saltandogli addosso, restando sollevato da terra. Questo abbraccio è piuttosto acrobatico. Se è così che mostri al tuo partner che lo ami, è molto probabile che tu sia un edonista. Per te, la vita non vale la pena di essere vissuta senza godere dei piaceri della buona carne. Inoltre, ti impegni a condividere i tuoi ideali di altruismo e solidarietà con una verve senza pari. Il tuo carisma ti rende ammirato dai suoi pari. La tua ferma determinazione ti aiuta a superare gli ostacoli trasformandoli in opportunità.

Abbraccio n. 5, abbraccio con bacio



Se mostri anche il tuo amore abbracciando e contemporaneamente baciando o accarezzando il tuo partner significa che sei idealista, che a volte ti confronti con amare delusioni. Questo candore a volte può attirare l’avidità delle persone maligne. Spinto da valori di condivisione e solidarietà, ti impegni a migliorare la condizione umana impegnandoti totalmente. Il tuo unico senso di leadership ti spinge a unire i team per raggiungere una visione condivisa.

