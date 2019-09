Astrologia: la città ideale in cui dovresti vivere in base al tuo...

Un famoso astrologo indica dove dovresti vivere secondo il tuo segno zodiacale

Il mondo in cui viviamo è molto vasto. Paesaggi multipli, culture eterogenee e stili di vita diversi. E quando decidiamo di vivere da qualche parte, c’è un fattore da non trascurare: la personalità della città. In effetti, una corrispondenza tra le caratteristiche di una persona e la specificità del suo ambiente potrebbe avere effetti benefici sul suo benessere e sulla sua sensazione di soddisfazione.

Si dice che la tua casa è dove è il tuo cuore, ma per quanto riguarda il tuo? Un famoso astrologo usa il tuo segno zodiacale per rispondere alla domanda.

Per Kelli Fox, noto astrologo, ogni segno zodiacale fiorisce in destinazioni specifiche in tutto il mondo, come spiega per FEMAIL. In un momento in cui possiamo viaggiare per mezzo globo in poche ore, molti preferiscono fuggire dal loro paese d’origine per realizzare i loro sogni e prosperare in terre più lontane.

Inoltre, secondo uno studio condotto con l’obiettivo di esaminare la correlazione tra il profilo dei residenti di una città e la sua “atmosfera”, è emersa una correlazione tra la personalità di ciascun individuo e il suo umore in base al luogo in cui vive in quanto unn senso di appartenenza più importante porterebbe ad una migliore autostima.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Astrologia & Segni Zodiacali CLICCA QUI

Ecco dove dovresti vivere in base al tuo segno zodiacale

1) Ariete

Il nativo di questo segno aspira a vivere liberamente senza vincoli. Ambizioso, ha bisogno di prosperare in un luogo che può evidenziare il suo senso di competizione e duro lavoro. Per essere totalmente felice, l’Ariete dovrebbe vivere in Argentina, Australia, Texas o Alaska.

2) Toro

Al Toro piace prendersi il tempo di fermarsi e apprezzare la bellezza delle cose che lo circondano. Il Toro può prosperare solo quando stabilisce una routine che si adatta al suo modo di vivere. Vicino alla natura, il nativo di questo segno dovrebbe vivere a Tahiti, Repubblica Dominicana, Nuova Zelanda o Mauritius.

3) Gemelli

Curioso e appassionato di rinnovamento, il nativo di questo segno ama scoprire nuove culture ed espandere la sua conoscenza. Socievole e buono, ha bisogno di essere circondato da persone gioviali e premurose. I Gemelli dovrebbero vivere a Chicago, Dubai, Estonia o Hong Kong.

4) Cancro

Ovunque vada, il cancro deve sentirsi a casa. In effetti, il nativo di questo segno ha difficoltà ad allontanarsi dal bozzolo di famiglia e quindi ha bisogno di sentire la presenza di persone calde e accoglienti intorno a lui. Dovrebbe vivere in Grecia, Hawaii, Giamaica o Colombia.

5) Leone

Il nativo di questo segno prospererebbe in un luogo che gli permettesse di esprimersi liberamente il suo essere senza ostacoli. Edonista ed estroverso, il Leone dovrebbe vivere a Rio de Janeiro, Los Angeles, Las Vegas o Mumbai.

6) Vergine

Perfezionista, il nativo della Vergine è efficiente e organizzato. Pertanto deve vivere in un luogo che gli dia l’atmosfera ideale per realizzare tutti i suoi progetti. I Paesi Bassi, Boston o Singapore sarebbero favorevoli al suo sviluppo personale.