Alessandro Greco chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Alessandro Greco è un conduttore di 47 anni. Lui è nato il 7 marzo 1972 a Taranto, sotto il segno dei Pesci, è alto 191 centimetri e pesa circa 87 kg. È cresciuto insieme a sua mamma ed il suo papà (pasticciere in pensione) che l’hanno sempre sostenuto in qualsiasi scelta fatta.

Dopo aver conseguito il diploma decide di interrompere la sua carriera scolastica e di dedicarsi alle imitazioni: determinato a diventare qualcuno, ha iniziato con feste di paese e comparse in televisioni locali nella speranza che qualcuno notasse il suo talento.

Alessandro Greco è molto attivo sui social. Su Instagram è seguito da 12,5mila persone e conta solo 305 post. Sul suo account, che vi lasciamo qui, è solito condividere selfie, foto che riguardano la sua carriera ma anche scatti in compagnia di amici e colleghi.

Su Facebook conta 7mila follower ed è solito pubblicare principalmente foto che riguardano il suo lavoro, se volete vedere il suo profilo lo potete trovare qui. Su Twitter invece ha 18,2mila followers e ama ritwittare foto e video che riguardano sia la sua vita privata che lavorativa, se lo volete seguirlo vi lasciamo il link del suo profilo qui. Sito Web: www.alessandrogreco.tv/

Alessandro Greco: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Alessandro Greco non sappiamo molto al riguardo infatti non abbiamo alcuna notizia riguardo a presunte relazioni avute prima degli anni Novanta. Ma nel 1997 incontra una donna che diventa fondamentale per la sua vita. Stiamo parlando della showgirl Beatrice Bocci.

I due si incontrano sul set di Furore e dopo più di 10 anni di relazione convolano a nozze con rito civile il 29 settembre 2008. La cerimonia in Chiesa si svolgerà qualche anno più tardi il 6 aprile del 2014. La coppia ha due figli: Alessandra, adottiva del conduttore, e Lorenzo, unico figlio della coppia.

Alessandro Greco: carriera

Alessandro Greco inizia a lavorare presso reti locali facendo delle imitazioni mentre nel 1992 partecipa a Stasera mi butto, programma di Rai 2. Dal 1995 al 1996 è nel cast di Unomattina Estate.

Tuttavia per il lui il vero successo arriva con Furore, programma musicale mentre nel ‘99 conduce Portami al mare fammi sognare. Nel 2005 è uno dei concorrenti de La Talpa e nel 2008 conduce Il gran concerto,

Nel 2012 presenta Il Festival di Castocaro e due anni più tardi partecipa a Tale e Quale Show riuscendo a conquista il pubblico. Nel 2015 lo troviamo a Unomattina Estate – Effetto Estate e nel 2017 torna di nuovo al timone di Furore. Dal settembre 2017 conduce, su Rai 1, il quiz Zero e Lode! mentre nel 2019 conduce la finale di Miss Italia 80.

