Pamela Perricciolo torna a Live non è la D’Urso con una nuova incredibile testimonianza che riaprirebbe il caso Mark Caltagirone

Live non è la D’Urso sta tornado, il suo ritorno è atteso per metà settembre, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, e come prima cosa darà spazio al caso Mark Caltagirone. Si esatto si tornerà a parlare del dilemma che ha tenuto incollati al televisore migliaia di spettatori sera dopo sera.

Lo ha rivelato il sito Fanpage.it pochi minuti fa ed ha anche rivelato che ieri, mercoledì 4 settembre, Pamela Perricciolo è stata avvistata a Cologno Monzese (dove si trova il nuovo studio del talk show)

Pamela Perricciolo: nuova testimonianza sul caso Mark Caltagirone

Stando a quanto riportato da Fanpage.it Pamela Perricciolo avrebbe portato nuove prove che dovrebbero fare maggior chiarezza su tutta questa situazione e che allo stesso tempo andrebbero a “ribaltare” quanto finora affermato da Eliana Michelazzo.

Infatti Secondo le ultime indiscrezioni trapelate questa nuova testimonianza potrebbe mettere Eliana nella condizione di dover chiarire un altro aspetto della vicenda e la sua posizione in merito. Per il momento non si sa molto altro e speriamo che presto usciranno nuove informazioni che faranno maggior chiarezza sul caso Caltagirone.

Ricordiamo anche che alcuni mesi fa, quando eravamo ancora nel vivo della situazione, era stata Donna Pamela, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, a rivelare come tutta questa faccenda fosse nata: “Avevo detto a Pamela Prati che c’era un uomo che ha frequentato il mio ristorante e che mi chiedeva spesso di lei. Mi diceva di chiamarsi Marco e di non vivere in Italia. Verso fine marzo, Pamela mi dice di avere cominciato a scambiarsi messaggi con questo uomo. A oggi nemmeno io posso dire si chiamasse Caltagirone, ma proprio da quel momento Pamela ha cominciato a raccontare di avere conosciuto questo imprenditore che lavorava all’estero. Da qui la situazione ci è sfuggita di mano”.

