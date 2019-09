Meteo venerdì 6 settembre: brutto tempo sull’Italia

Nella giornata di venerdì previsto un meteo instabile sulle zone del nord e del centro con fenomeni diffusi e rovesci a carattere locale. Situazione più asciutta al sud.

Messa da parte l’estate, spazio alle perturbazioni e ad un clima pre-autunnale non fosse per le temperature ancora alte e l’umidità da Paese asiatico. Se questo giovedì il tempo è stato stabile sulle regioni del nord e del centro, domani un nucleo di aria instabile andrà a colpire il nord e il centro dove le piogge e i temporali la faranno da padrone. Potrà sorridere di più invece chi si trova al sud. Lì l’acqua non si farà vedere.

Secondo le più recenti previsioni anche durante il weekend il meteo avverso turberà i piani di tutta la Penisola. In particolare si soffrirà al nord e al centro.

Le previsioni del 6 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che si trovano al nord dello Stivale le nuvole saranno molto diffuse e il brutto tempo si avvertirà sin dalle prime ore del mattino con piogge copiose. Meteo avverso in particolare sull’Emilia Romagna con temporali, di natura anche intensa nelle ore pomeridiane. Miglioramenti alla sera al nord-ovest. Altrove ancora continue precipitazioni. Nevicate sulle Alpi ad oltre 2000 metri di quota.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali attesa instabilità con piogge in mattinata tra la Toscana, le Marche e l’Umbria. Nelle ore pomeridiane di nuovo condizioni di clima instabile con piogge o temporali tranne che sul Lazio. Fenomeni insistenti alla sera. Anche sulla Toscana clima instabile con piogge e temporali diffusi su buona parte della regione sia durante al mattino, sia al pomeriggio. Miglioramenti attesi alla sera.

Il cielo al sud

Al sud e sulle isole si incontrerà un tempo stabile tranne che nelle ore pomeridiane quando i cieli saranno nel complesso nuvolosi. Probabili temporali si faranno vedere sulle aree interne peninsulari e sulla Sicilia. Altrove sereno o poco nuvoloso. Miglioramenti dalla sera. Sulla Calabria secco al mattino con cieli perlopiù con poche nubi. Acqua al pomeriggio sulle zone meridionali e sui rilievi. Dalla sera tempo in miglioramento

Le temperature saranno in discesa nei valori massimi. Le minime invece si manterranno stabili o in leggero aumento.

