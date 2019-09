La piuma che scegli rivela tratti nascosti della tua personalità

Se hai dubbi sui veri tratti della tua personalità, questo test di piume è una divertente alternativa all’analisi psicologica, che a volte è molto complicata. La descrizione che emergerà ti farà pensare ad alcuni punti chiave che riguardano il tuo carattere.

Dimmi che piuma scegli e ti dirò chi sei

Fare questo test è facilissimo. Basta guardare l’immagine, selezionare la piuma che ti attrae di più e leggere la descrizione ad essa correlata. È possibile che alla fine di questo test, trovi le risposte alle domande che tiponevi a lungo, senza trovare davvero le risposte.

1.La semplice piuma nera

Questa piuma splendente è una piuma di corvo. Se l’ hai scelta, è perché sei una persona minimalista, che evita in ogni modo le attrazioni esterne. Hai bisogno di calma per pensare, mentre preferisci uno stile di vita più dinamico. Se sei una persona superstiziosa, non preoccuparti, non hai motivo di stabilire una tragica connessione con il corvo e la morte. Lo sapevi che nei tarocchi di Marsiglia, l’arcano della morte è una mappa che designa il cambiamento? Indica una sepoltura del passato a favore di una futura rinascita.

2.La piuma luccicante

Questa piuma è quella del colibrì. È sinonimo di vitalità e vibrazioni energetiche. Se questa è la tua scelta, allora sei una persona irrequieta, leggermente spensierata e avventurosa. Hai sete di libertà, una specie di nomade che non sopporta la stagnazione. Sarai più attratto da un lavoro remoto che ti permetterà di pulire quanto vuoi. Se, d’altra parte, il comfort dei tuoi interni è la tua fonte di benessere, allora sarai più propenso a vivere nella metropoli, in una grande città con luci brillanti perché non puoi sostenere la noiosa noia delle piccole province calme e pacifiche. Sei alla ricerca di nuove cose e una piccola città non ti offre così tante scelte.

3.La piuma colorata

Devi averla riconosciuta, è la piuma del Pavone. Sei attratto dalla bellezza estetica delle cose e se non sei davvero un artista, hai almeno uno spirito artistico. Sei una persona socievole, che cerca di essere al centro dell’attenzione dei tuoi cari. Ti piace incontrare nuove persone e il tuo capitale sociale è la tua risorsa principale quando ti manca la forza.

4.La piuma marrone

È un pò più difficile riconoscerla. È una piuma d’aquila e tale scelta afferma la tua posizione di persona in cerca di sicurezza. Sei anche una persona responsabile che ha il senso delle priorità. Sei un gran lavoratore, fai parte dei seguaci del pensiero che afferma che la gioventù è un momento di duro lavoro. Sarai in grado di garantire un pensionamento pacifico godendo di una facilità finanziaria. Sei una persona affidabile e concreta. Ciò che potresti criticare, tuttavia, è essere un maniaco del controllo e della pianificazione. Ambientato come un orologio svizzero e ordinato come un calendario, nulla ti sfugge.

5.La piuma grigia

Questa è una piuma di struzzo. La tua scelta afferma che sei una persona in cerca di grandezza. La tua vita non sarebbe di grande valore se non raggiungessi qualcosa di grandioso, ma non è davvero un difetto quando sai quanto sei sconsiderato e ambizioso. Quando alcuni tenderanno a cadere a metà strada, non ti arrendi mai e continui a migliorare. Sei nato per brillare!

6. La piuma non convenzionale

Questa è una piuma di pappagallo. Alla ricerca di una vita colorata, tutt’altro che convenzionale. Sei alla ricerca di avventura e novità. Sei sempre al centro di progetti creativi e sei il precursore di innovazioni nella tua cerchia di amici. Trovi sempre soluzioni innovative alle sfide che ti si oppongono. I tuoi interessi sono molti e questo spiega l’ampiezza della tua cerchia sociale.

