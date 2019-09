Scopri quali sono i segni zodiacali che puntano in alto e quali quelli che tendono ad accontentarsi.

Fonte: Istock

Nella vita, come tutti sanno, ci sono persone che mirano sempre a migliorarsi e che amano sognare in grande. Allo stesso tempo ce ne sono altre che, invece, preferiscono restare dove sono, accontentandosi di prendere ciò che la vita gli offre senza ambire a qualcosa di più. A volte ciò può dipendere dalla semplice mancanza di voglia e altre dalla paura di restare delusi. Al di là dei motivi, sono tante le persone che preferiscono sognare e puntare in alto, lottando con le unghie e con i denti pur di arrivare all’obiettivo che si sono prefissi. Posto che non esiste un giusto o uno sbagliato e che ogni situazione va sempre vista nello specifico e al vaglio di tutto ciò che la riguarda, chi è abituato a puntare in alto nella vita, spesso lo fa anche perché influenzato dalle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che fanno amicizia facilmente e quali sono i segni destinati a vincere sempre, scopriremo quali sono quelli che al di là di tutto sono sempre pronti a puntare in alto.

Oroscopo: i segni zodiacali che puntano in alto e quelli che, invece, si accontentano

Fonte: Istock

Ariete – Quelli che puntano in alto ma senza lottare abbastanza

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che amano guardare sempre avanti e che nel farlo si creano prospettive sempre migliori di quelle nelle quali si trovano. Pur non essendo dei sognatori, sono avvezzi a proiettarsi in scenari spesso utopistici e ai quali faticano poi ad arrivare per mancanza di mezzi ma, soprattutto, per la scarsa pazienza che li contraddistingue. Abituati ad ottenere facilmente ciò che vogliono, non amano l’idea di dover lottare per raggiungere determinati traguardi e ciò li porta a puntare sempre più in alto di quanto non riescano poi ad arrivare. Crearsi aspettative meno alte e lavorarci di più sarebbe sicuramente un buon modo per ottenere più facilmente ciò che desiderano e sentirsi finalmente realizzati.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che puntano in alto ma non troppo

Razionali e sempre coscienti dei propri mezzi, i nativi del Toro amano pensare in grande ma lo fanno sempre senza esagerare. Pur puntando in alto, sanno sempre darsi un limite che si basa sulle loro capacità da loro più che conosciute. Ciò li porta a raggiungere quasi sempre lo scopo che si sono prefissi, realizzandosi per poi affinare il tutto con il tempo. Si tratta di una tecnica vincente che forse tende a partire in sordina ma che si concretizza piuttosto facilmente, portandoli ad ottenere sempre ciò che vogliono e a trovarsi esattamente là dove si erano immaginati. Un modo di fare che li fa apparire sempre posati e consapevoli del loro essere così come del mondo che gli sta intorno e nel quale sanno muoversi più che adeguatamente.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che puntano verso orizzonti sempre diversi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono troppo volubili per avere un obiettivo fisso al quale puntare. Nella vita preferiscono fantasticare su più fronti, salvo poi seguire l’istinto del momento. Ciò li porta a non riuscire a concretizzare gran parte dei loro progetti ma ad avere l’entusiasmo di vivere alla giornata, cogliendo le tante emozioni che per loro sono anche ciò che li fa sentire vivi. Sebbene amino immaginarsi sempre al meglio, sono quindi anche consapevoli di non poter neanche lontanamente immaginare dove si troveranno da qui a qualche anno e questo se per molte persone potrebbe essere un limite per loro è come un trampolino di lancio che pur puntando verso l’ignoto li rende comunque felici.

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che preferiscono non puntare a nulla

I nativi del Cancro non amano le delusioni e spesso, nonostante cerchino di mostrare il contrario, non hanno abbastanza fiducia nelle loro capacità. Ciò li porta a non sapere come muoversi in più di un’occasione e tra queste ci sono sicuramente quelle legate a dei progetti futuri. Per paura di restare delusi preferiscono quindi evitare di immaginarsi chissà dove, godendosi il momento presente e cercando di fare progetti limitati nel tempo in modo da poterli controllare ed eventualmente modificare in corso d’opera in modo da adattarli al loro presente per non avere brutte sorprese.

Fonte: Istock

Leone – Quelli che puntano altissimo

I nati sotto il segno del Leone sono probabilmente quelli che nello zodiaco puntano più in alto tra tutti. Positivi per natura e sempre proiettati in avanti, amano fare progetti nei quali la loro vita è sempre migliore e quando li fanno iniziano a lavorare attivamente affinché si concretizzino.

Che si tratti di lavoro, di vita privata o di altre situazioni, i nativi del segno sanno sempre come muoversi nelle varie occasioni, non perdendosi mai d’animo grazie anche alla fiducia che hanno nella fortuna, che effettivamente, li assiste molto spesso. Forse a volte, si lasciano prendere un po’ troppo dai progetti dimenticandosi di altre cose ugualmente importanti ma a parte questo sono sicuramente sempre ben concentrati sul pezzo ed in grado di trasformare in realtà i loro propositi.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che puntano in alto ma non troppo

I nativi della Vergine sono così razionali da essere più che adatti a fare calcoli per il futuro ed, in effetti, quando pensano al futuro tendono a considerare tanti di quegli aspetti da poter confondere chiunque. Pessimisti di natura, pur desiderando miglioramenti sotto ogni aspetto tendono a non farsi mai troppe illusioni e questo li porta a puntare in alto senza però esagerare. In questo modo riescono a lavorare sodo su progetti che sono quasi certi di poter realizzare, mantenendosi sempre aperti ad eventuali miglioramenti e pronti ad affrontare eventuali arresti. Un modo di fare che sanno gestire bene soprattuto dal punto di vista professionale. Nel privato hanno invece qualche problema in più per il quale a volte si trovano ad arrancare e a rendere ancor meno elevate le loro prospettive.

