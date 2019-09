Ci sono 6 errori che tutte le spose commettono durante l’organizzazione e nel giorno del fatidico sì. Scopriamo quali sono e come evitarli

Sono tante le spose che commettono degli errori durante i preparativi del matrimonio e nel giorno delle stesse nozze. Si sa è un dato di fatto che la fase antecedente al giorno del si vi porta stress, ansia e preoccupazioni, perchè sono troppe le cose da organizzare.

Ma prima di riversare la vostra ansia e la rabbia su voi stessi o sul vostro futuro marito, è importante rilassarsi un pò e godersi ogni singolo istante. In questo in modo riuscirete ad affrontare il tutto con calma e serenità. Quando si organizza un matrimonio bisogna pensare a tante cose: alla location, l’abito di sposa, la lista degli invitati, le bomboniere e il viaggio di nozze. Scopriamolo quali sono gli errori cercando di capire come evitarli.

Errori che si commettono

1.Trascurare l’esigenza degli invitati: è vero il giorno del matrimonio vede come protagonista solo voi, ma anche gli invitati devono avere le giuste attenzioni. Gli invitati devono essere coinvolti tutti, dagli amici alle prozie acide di vostro marito, e soprattutto capire se la collocazione dei tavoli o dei posti assegnati li mette a proprio agio. Pensare di dare dei gadget utili agli invitati, ad esempio se festeggiate il matrimonio in spiaggia, potete omaggiare un infradito o degli ombrellini per le persone anziane. Molto utili sono anche i ventagli se la giornata e molto calda.

2.Fare attendere troppo gli invitati: non è bello lasciare molto tempo gli invitati alla location in attesa del vostro arrivo, evitare assolutamente il ritardo in chiesa ma anche al ricevimento. Organizzarsi in tempo con il fotografo al fine di evitate di protrarvi troppo nel scattare qualche foto. Lasciare gli invitati ad attendere per ore il vostro arrivo nella location in cui si terrà il ricevimento non è certo piacevole.

3.Esigenze alimentari degli invitati: è importante essere a conoscenza di eventuali allergie o intolleranze alimentari degli invitati al matrimonio. Ignorare le loro esigenze quando si stila il menù non soltanto non è indice di educazione ma creerà un notevole imbarazzo agli invitati.

4. Non mangiare al vostro matrimonio: tante sono le spose che nel giorno delle nozze non mangiano nulla, però è importante godersi la cerimonia, rilassandovi e apprezzando ogni istante soprattutto il menù che avete scelto per voi e per i vostri invitati.

5.Non mettersi a dieta: l’errore più comune che molte spose commettono, quello di eseguire una dieta ferrea i mesi antecedenti al matrimonio. Qualche chilo in meno fa sicuramente bene, ma mostrare un viso magro sciupato e stressato non è altrettanto piacevole.

6.Non pensare alle proprie esigenze: è il classico errore che molte spose commettono. Assecondare le esigenze altrui, ovvero organizzare il matrimonio senza soddisfare i propri gusti e le proprie preferenze, il matrimonio è il vostro, non bisogna ripiegare le scelte per accontentare gli invitati. Ricordate che è il giorno del vostro matrimonio, il più importante della vostra vita e dovrete essere un po’ egoiste e cercare di pensare soprattutto a voi.

