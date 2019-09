Nelle puntate italiane di Una Vita presto farà il suo ritorno il commissario Mauro. L’amatissimo personaggio però ha perso in modo tragico Teresa, la sua amata.

Le anticipazioni italiani di Una Vita confermano che tra qualche tempo i fans della soap spagnola potranno rivedere uno dei personaggi più amati, Mauro. Il commissario che in passato era diventato il nemico numero uno di Cayetana, è pronto per tornare.

Un rientro in scena che avrà anche dei risvolti drammatici, ma siamo sicuri emozionerà tutto il pubblico di Una Vita. Mauro San Emeterio, come molti ricorderanno, era andato via dalla soap di Canale 5 scappando insieme al suo grande amore, Teresa. Una fuga necessaria per vivere appieno la loro storia, poco dopo l’incendio nel quale tutti credevano che Cayetana fosse morta.

Da un po’ di tempo Mauro e Teresa erano spariti. Ma con il suo ritorno scopriremo anche che fine ha fatto la donna. Sarà lo stesso commissario a raccontarlo al suo grande amico Felipe, felice di riabbracciarlo e condividere di nuovo esperienze con lui.

All’uomo, Mauro racconterà cosa veramente è successo a Teresa e perché ha fatto ritorno nel quartiere senza il suo grande amore. La coppia era scappata in un paese di montagna per cominciare una nuova vita lontano dal caso di Acacias. Ma nulla in realtà era andato come doveva. La donna infatti era rimasta incinta ma aveva partorito un bambino che è morto subito dopo la nascita. E la lista delle tragedie è ancora lunga. Una sera, mentre erano a cena nella loro casa, sono stati sorpresi da un gruppo di banditi. Uno di loro ha colpito Teresa che così è morta.

Se vuoi restare aggiornata sulle ultime news che riguardano Una Vita CLICCA QUI!

Una Vita, Mauro dopo Cayetana dovrà lottare contro Ursula

Così il commissario, uno dei personaggi che con il tempo ha più colpito nel cast di Una Vita, ha deciso di tornare sui suoi passi. Acacias gli sembrava l’unica soluzione possibile. Riallacciare i fili con il passato, ritrovare vecchi amici come Felipe forse avrebbe aiutato a dimenticare.

Ma si tratta di un’apparizione temporanea oppure il commissario è destinato a tornare stabilmente nel cast? Non ci sono ancora notizie certe, ma almeno per un po i fans di Una Vita potranno ancora rivederlo in video.

Le donne perfide ad Acacias di certo non mancano e questa volta Mauro dovrà combattere contro Ursula. La donna è uscita dal manicomio, è ancora in preda ai suoi deliri e nonostante l’affetto del padre, Telmo, sarà pronta per nuovi intrighi.

Le anticipazioni italiane di Una Vita confermano che Ursula in qualche modo entrerà nella sparizione di una donna. E di questo caso si occuperà proprio il commissario Mauro. Così riuscirà a dimenticare la sua amata Teresa?

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI