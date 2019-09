Anemia nei bambini: cosa è meglio evitare di mangiare – VIDEO

Anemia nei bambini: cosa è meglio evitare di mangiare. Consigli alimentari per una dieta equilibrata e salutare nei bambini affetti da anemia – VIDEO

Anemia nei bambini è una patologia che riguarda il sangue, o meglio la carenza di ferro nel sangue. La prima causa fondamentale di questa patologia è una cattiva alimentazione, priva di carne rossa e dei principali nutrienti.

I genitori non sempre sono a conoscenza della giusta alimentazione per un bimbo anemico. Per esempio, ci sono abbinamenti che sarebbe meglio evitare poiché non favoriscono l’assimilazione del ferro. Vuoi sapere quali? Clicca sul link Video in alto per scoprirlo

