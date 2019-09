Amici Celebrities 2019: cos’è, concorrenti e quando inizia

Amici Celebrities 2019: ecco di cosa tratta il programma, chi sono concorrenti e quando inizia la trasmissione

Amici Celebrities 2019 è una novità Mediaset di quest’anno pronta per la messa in onda su Canale Cinque. Il programma in sé per sé non è altro che una versione vip del tradizionale programma Amici di Maria De Filippi. Infatti invece di essere presenti concorrenti mai visti nel mondo dello spettacolo saranno alcuni personaggi famosi a vestire i panni degli allievi della scuola.

Ancora non è stato reso noto il regolamento e il numero di puntate del programma, tuttavia è stato svelato chi vi sarà alla conduzione. Il talent show è stato affidato all’esplosiva Michelle Hunziker ma la prima puntata sarà condotta da Maria De Filippi (poiché la svizzera è impegnata con Striscia la Notizia).

Amici Celebrities 2019: quando inizia?

Amici Celebrities è molto atteso dal pubblico che scalpita nel vedere questa nuova versione di Amici, programma già molto amato e seguito.

Stando a quanto trapelato la registrazione della prima puntata è stata fissata per il 20 settembre mentre noi potremmo vedere il talent show martedì 24 settembre, due settimane dopo l’inizio di Temptation Island Vip (previsto per lunedì 9 settembre).

Amici Celebrities: chi sono i vip che parteciperanno al programma?

Amici Celebrities prevede un cast stellare con 11 Vip che si sfideranno, chi in canto e chi in ballo. Le Celebritis che vedremo nel programma sono Laura Torrisi (attrice ed ex gieffina), Raniero Monaco di Lapio (attore, ex modello ed ex gieffino), Filippo Bisciglia (ex gieffino e conduttore di Temptation Island), Pamela Camassa (modella ed attrice), Ciro Ferrara (ex allenatore di calcio), Joe Bastianich (imprenditore ed ex conduttore di Marster Chef), Francesca Manzini (imitatrice) ed infine Emanuele Filiberto di Savoia.

Mentre a un passo dall’inizio del programma il settimanale “Spy” ha svelto che nel programma vedremo anche Cristina Donadio, la “Scianel” di Gomorra e Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova e figlia dell’avvocato Annamaria Bernardi De Pace.

Smentite le partecipazioni di Claudio Amendola e di Luca Argentero. Infine sembra che all’ultimo minuto verrà annunciato anche una star di caratura internazionale.

