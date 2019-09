Tatuaggi in mezzo al seno: ecco la nuova tendenza

I tatuaggi in mezzo al seno sono la nuova moda, sono sensuali, affascinanti, ma allo stesso tempo un pò misteriosi. Scopriamo i disegni più richiesti

Tatuarsi il seno è ormai una moda molto diffusa, in particolar modo la tendenza di farsi tatuare in mezzo al seno. Rihanna, la regina pop dei tatuaggi, ne ha sfoggiato uno, è la moda del momento che ha spopolato prima negli USA e poi nel resto del mondo. La scelta di farsi tatuare proprio in mezzo al seno è tipica delle donne più temerarie e che amano osare. Tantissime donne sognano questo tipo di tatuaggio, ma la scelta dipende dal tipo di seno che si ha. Scopriamo quali sono i più richiesti dai quelli più semplici a quelli più lavorati.

Tatuaggi in mezzo al seno: come sceglierli

Il tatuaggio generalmente è doloroso, soprattutto in mezzo al seno, ma tante donne non riescono a farne almeno. Le donne meno temerarie e con una soglia di dolore più bassa possono ripiegare la scelta su un tatuaggio più piccolo e semplice che richiederà poco tempo e pochissima pazienza. I soggetti più richiesti sono:

piccoli fiori,

simboli geometrici.

I tatuaggi in mezzo al seno posso risultare significativi e sensuali indipendentemente dalla forma.

Le donne più hot che non vogliono passare inosservate, anzi vogliono puntare sulla sensualità, dovranno scegliere un disegno che attiri lo sguardo. I tatuaggi floreali indipendentemente dalla grandezza, sono sempre belli a vedersi e destano stupore per chi li guarda. I disegni più realizzati sono:

un fiore,

una pianta rampicante

una rosa: è il fiore che renderà la scollatura ancora più sexy.

L’ultima tendenza dei tatuaggi in mezzo al seno sono i tattoo a cuore, è un tatuaggio per le donne più temerarie, ma dall’animo romantico. Sono un disegno perfetto da tatuare sullo sterno o vicino al seno sinistro.

I mandala tattoo sono i tatuaggi intramontabili e sexy, hanno un significato specifico, sono ispirati ai simboli dell’induismo e del buddhismo. Di solito vengono scelti per chi vuole ritrovare la pace interiore e la calma, oppure semplicemente perchè sono belli. Questi tatuaggi sono molto particolari sia per le geometrie che per colori, inoltre sono molto ampi e vistosi, quindi adatti alle donne molto decise e con più tatuaggi.

Infine un’alternativa ai tatuaggi sopra citati, in mezzo al seno si possono tatuare le frasi significative, come una citazione, una frase importante che evoca un ricordo particolare. Il carattere indicato è il corsivo, l’ effetto sarà sicuramente affascinante. Alcune donne preferiscono farsi tatuare una sola parola che fa da ponte fra i due seni, sicuramente risulterà molto sensuale. Una variante alla singola parola è farsi tatuare una frase che parte dal centro del seno per poi girarci intorno.

Come valorizzarli

I tatuaggi sono comunque belli e affascinanti , ma devono essere sempre valorizzati, quelli in mezzo al seno sono più indicati alle donne che hanno un dècolletè prosperoso. Se non si ha un seno abbondante e sodo si può optare ad applicare un gel volumizzante che fa aumentare il seno in modo naturale, dunque una valida alternativa alla chirurgia estetica.

