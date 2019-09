T-shirt bianca: 5 abbinamenti top per utilizzarla anche in autunno

La t-shirt bianca è senza dubbio un capo must have. Oggi scopriamo 5 abbinamenti per creare look autunnali proprio la maglietta più amata.

Dal look più casual a quello più estroso e ricercato, non c’è scelta di stile che non possa passare per lei, il capo must have di qualsiasi guardaroba: la t-shirt bianca.

Un tempo ritenuta una vera e propria banalità, oggi la maglietta più semplice di sempre è tornata alla ribalta come non mai, divenendo capo cool e da sfruttare in tutte le sue sconfinate possibilità.

L’assunto di base è infatti presto detto: quanto più l’outfit sarà basic, tanto più sarà possibile giocare con gli accessori! Ecco allora he la t-shirt bianca può accompagnarci con disinvoltura da una mattinata in ufficio all’aperitivo con le amiche, passando per pomeriggi di shopping, giri su e giù per al città e molto altro ancora.

Del resto Marlon Brando e James Dean insegnano, così come i grandi stilisti che, negli anni, hanno reinventato più e più volte la mitica t-shirt bianca. Chi siamo allora noi per tirarci indietro?

Scopriamo oggi come sfruttarla quando le temperature iniziano a scendere e quella mezza manica potrebbe spaventare un po’. Ecco cinque abbinamenti per un autunno in t-shirt bianca.

T-shirt bianca in autunno: abbinamenti consigliati

Ecco cinque abbinamenti vincenti per sfruttare la t-shirt bianca in autunno e, soprattutto, da mattina a sera, rimanendo sempre glamour e con un tocco di originalità.

Chiodo di pelle – Omaggio per eccellenza a chi negli anni ’50 ha reso questa combo la scelta più glamour di sempre. Abbinamento sportivo e grintoso, è perfetto per difendersi, da mattina a sera, dai primi freddi: utilizzatelo con delle sneakers per andare a lavoro e poi largo ai tacchi non appena il sole inizia a calare.

Jeans – Ci sembrava quasi banale, ma questo è in fin dei conti un abbinamento semplicemente infallibile. Rappresenta il perfetto connubio tra stile e praticità, amato dalle star che si divertono ad abbinarvi scarpe colorate, vistosi gioielli e borse dalle più sportive alle clutch. Provate la variante con maglia maxi annodata in vita e avrete dato quel tocco in più che vi renderà veramente contemporanee.

Blazer – E’ l’alternativa al chiodo perfetta per chi vuole dare al proprio outfit un inconfondibile tocco chic. Il top quando ci si accinge ad affrontare una giornata all’università o in ufficio e, dunque, perché non abbinare un paio di mocassini o delle stringate così da apparire subito super professionali?

Gonna – Che sia lunga, midì, svolazzante o in pelle sarà l’abbinamento perfetto se vorrete scoprire il lato elegante della t-shirt bianca. Un tocco di sensualità extra? Scegliete una gonna corta da abbinare a un paio di stivali sopra il ginocchio.

Tailleur – In molti considerano questo particolare completo un po’ sorpassato e la maglietta bianca è l’aggiunta ideale per rimodernizzarlo. L’allure elegante del classico completo da ufficio diventa così un po’ più casual ma sempre chic.

