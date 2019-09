Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo della prima serata, i programmi che i canali in chiaro ci proporranno quest’oggi.

Al giro di boa della settimana prendiamoci una pausa per ricaricare le batterie.

Una serata di relax è quello che ci vuole per navigare poi a vele spiegate verso il weekend e per sfruttarla al meglio noi vi consigliamo un bel film o una serie tv o un programma di approfondimento.

Per scoprire che cosa seguire consultiamo anche oggi insieme il palinsesto televisivo, dettagliato elenco di tutto ciò che i canali in chiaro più seguito vorranno proporci per la prima serata odierna.

Buona visione!

Stasera in tv: palinsesto mercoledì 4 settembre

Rai Uno – Al Centro (Musica)

50 anni di successi e grandi emozioni, la carriera di Claudio Baglioni ripercorsa in una serata speciale in diretta dall’Arena di Verona. Una serata dunque in primo luogo di musica ma non solo.

Rai Due – Rocco Schiavone – 7.7.2007 (Fiction)

Rocco Schiavone, interrogato da Costa e Baldi in seguito all’omicidio di Adele, racconta la sua storia a partire da quel fatidico 2007.

Rai Tre – The Hollars (Film)

John Hollar, aspirante artista di New York, torna assieme alla fidanzata alla sua città natale nel centro degli States in occasione di un delicato intervento chirurgico alla testa della madre Sally. Qui il passato tornerà a travolgerlo tra una famiglia disfunzionale, vecchi compagni di scuola e una ex pronta a tornare nella sua vita.