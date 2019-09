Lisa e Lena Mantler chi sono? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Lisa e Lena Mantler, più comunemente chiamate Lisa e Lena, sono gemelle identiche di 17 anni. Loro sono nati il 17 giugno 2002 a Stoccarda (Germania), sotto il segno dei Gemelli e sono state adottate quando avevano solo sei mesi. Lena é più timida e più alta di Lisa ed entrambe hanno 1 fratello e 1 sorella maggiori.

Le gemelle sono diventate famosissime grazie all’applicazione “musical.ly”, raggiungendo più di 26 milioni di follower, si tratta di un’applicazione dove si realizzano brevi video, in particolare di sincronizzazione labiale.

Nome: Lisa e Lena Mantler

Età: 17 anni

Data di nascita: 17 giugno 2002

Luogo di nascita: Germania

Segno zodiacale: Gemelli

Titolo di studio:

Professione: Influencer, studentesse

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram Facebook Twitter Youtube

Sito Web: www.j1mo71.com

Lisa e Lena Mantler: Instagram

Lisa e Lena Mantler sono molto attive sui social. Il loro account Instagram è seguito da 15,2milioni di persone e con conta circa 1538 post, qui amano condividere con le persone che la seguono e la supportano tantissimi selfie e shooting fotografici, sono presenti anche scatti insieme ad amici, che riguardano la sua vita privata e la loro carriera.

Sull’applicazione di Instagram sono presenti tantissimi filtri ed uno di questi è stato creato proprio delle gemelle, stiamo parlando di quello di cui appaiono tanti brillantini e piccoli occhi colorati. Il loro account ufficiale, se volete seguirle, è questo.

Le gemelle hanno un profilo anche su Facebook, qui contano 198mila followers e sono solite condividere foto che riguardano principalmente la pubblicizzazione del loro brand di abbigliamento, trovate qui il loro profilo. Mentre su Twitter hanno 178mila followers, si tratta di profilo creato di recente infatti sono presenti solo 6 tweet, le potete seguire qui. Infine vi lasciamo qui il loro sito web: j1mo71.com

Lisa e Lena Mantler: carriera

Lisa e Lena Mantler devono il loro odierno successo alla pubblicazione di video lip-sync che gli hanno permesso di raccogliere seguaci un po’ su tutti i social network.

Le gemelle hanno iniziato a creare Musical.lys il 10 dicembre 2015 sull’app musical.ly (ora nota come TikTok) e con il passare del tempo sono riuscito ad arrivare alla bellezza di 32,7 milioni di follower. Nonostante il grande successo riscontrato sulla piattaforma, a fine marzo 2019 hanno annunciato l’eliminazione del loro account TikTok.

Nel 2016 il duo ha ricevuto il Bravo Otto d’oro come Social-Media-Stars e successivamente un Shorty Award 2017 come Muser of the Year. Sono stati nominati per i migliori muser agli Teen Choice Awards 2017. Il 26 luglio 2017, hanno pubblicato il loro primo singolo, Not My Fault, come promozione per la loro collezione di abbigliamento recentemente pubblicata, J1MO71.

