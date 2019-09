Le 3 fasi del complesso di Elettra nelle bambine – VIDEO

Le 3 fasi del complesso di Elettra nelle bambine: come riconoscerlo e superarlo al meglio. Consigli per i genitori – VIDEO

Il complesso di Elettra è quello che in psicoanalisi viene definito come l’attaccamento ossessivo alla figura paterna. Questo complesso è suddiviso in 3 fasi

Come capire le 3 fasi del complesso di Elettra e aiutare la piccola bimba a superare la fase di sviluppo al meglio e senza traumi. Segui i consigli pratici nel video in alto

