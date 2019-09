Come superare il complesso di Elettra nelle bambine – VIDEO

Come superare il complesso di Elettra nelle bambine: consigli pratici per genitori alle prese con la fase di innamoramento delle bimbe verso i papà – VIDEO

Come superare la fase del complesso di Elettra nelle bambine? Se anche voi genitori avete riscontrato questo complesso nelle vostre piccole bimbe, non temete, la fase passerà presto ma i consigli da seguire sono preziosi e da non sottovalutare!

Se ci si accorge che una bambina è troppo legata al padre, dimostrando un atteggiamento sempre più ostile, nei confronti della madre, bisogna cercare di parlarle come prima cosa. La comprensione, ricordate, è la prima regola per uscirne al meglio. Seguite tutti i consigli nel video in alto

