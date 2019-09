Il caffè è un valido rimedio per chi è a dieta e vuole incrementare le possibilità di dimagrire.

Oltre ad essere una bevanda buona e perfetta per sentirsi immediatamente più energici, il caffè è anche un valido aiuto per chi è a dieta. Berlo, infatti, aiuta ad aumentare il dispendio calorico e a bruciare i grassi in più. Ovviamente vanno seguite alcune indicazioni come, ad esempio, quella di non zuccherarlo.

