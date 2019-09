Nelle anticipazioni italiane di Beautiful l’eterno triangolo tra Brooke, Ridge e Bill continua. Un segreto scoperto dalla donna porterà nuovi stravolgimenti.

Negli ultimi tempi a Beautiful abbiamo assistito alla crisi di una delle coppie storiche di Beautiful, quella composta da Ridge e Brooke, ancora una volta sposati. In questa crisi per la prima volta non c’erano coinvolte altre persone. Non si trattava infatti di tradimenti da parte dei due innamorati.

Ma a provocare incomprensioni nella coppia ci ha pensato la rivalità delle figli,e Hope e Steffy. Prima nel contendersi Liam, e successivamente nell’ambito lavorativo.

Brooke non ha affatto digerito che il marito abbia deciso di finanziare la linea di Steffy a discapito di quella di Hope. Così lo ha accusato di fare preferenze tra le due giovani.

A questa vicenda che ha creato grandi incomprensioni si aggiunge la lotta legale per l’affidamento esclusivo di Will richiesto da Katie. A suggerirlo alla donna è stato Thorne, con il quale fa coppia, ma anche Ridge l’ha appoggiata.

Brooke in questo caso ha sempre consigliato la sorella di non arrivare allo scontro con il padre del piccolo. Le ha detto che nonostante i suoi grandi errori Spencer amava il figlioletto e poteva essere un ottimo padre per lui. Ma la sorella, sostenuta dai due fratelli Forrester per una volta coalizzati, ha proseguito nel suo intento arrivando a vincere la causa. E Ridge l’ha vista come una una ennesima vittoria contro il rivale Bill.

Beautiful, anticipazioni: il bacio di Bill mette in crisi Brooke

Questa sconfitta di Bill e l’atteggiamento di Ridge porteranno Brooke e Bill nuovamente vicini risvegliando in Spencer i vecchi sentimenti nei confronti della donna. Tutto verrà accentuato quando Brooke rimarrà delusa dal marito, scoprendo che ha corrotto il giudice per far ottenere a Katie l’affidamento esclusivo di Will.

Brooke decide così di andare contro il volere di Ridge che aveva detto di non parlare con nessuno della sua scoperta. Mette a conoscenza Katie di come abbia ottenuto l’affidamento, quindi continua a dare il suo appoggio e conforto a Bill in questo momento difficile.

L’imprenditore interpreta male l’atteggiamento di Logan. Pensando che anche in lei si siano risvegliati vecchi sentimenti, decide di dichiararle il suo amore e di baciarla. Un bacio rubato e visto da Steffy, che nascosta dietro a una porta non vede il rifiuto di Brooke.

La figlia maggiore di Ridge decide di raccontare immediatamente al padre quanto appena scoperto e questo provocherà una forte reazione di Forrester. All’arrivo di Brooke infatti l’uomo chiederà alla moglie di andarsene e di vivere il suo amore con Bill.

Brooke cercherà in ogni modo di spiegare al Ridge come lei abbia rifiutato le avances di Spencer e come lui sia l’unico uomo che ama. Logan spingerà anche il marito a riflettere e a non perdere il loro amore per qualcosa che non esiste. Ridge alla fine deciderà di mettere da parte quanto accaduto ma le imporrà di stare lontano da Bill se vuole che la vita insieme prosegua. Siamo certi che ci saranno nuovi sviluppi in questo infinito triangolo di Beautiful.

