Una storia incredibile trasmessa dal sito Metro, questa donna ha dato alla luce due gemelli di padri diversi dopo aver tradito suo marito

L’ironia del destino può portare alla luce le malefatte di alcune persone. Questa è la storia incredibile di un marito che attendeva con impazienza la nascita di due gemelli, ben lungi dall’aspettarsi di ricevere una simile sorpresa.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Cronaca CLICCA QUI

Non si può immaginare una situazione più delicata di una donna costretta ad ammettere il suo adulterio dopo aver dato alla luce due gemelli di padri diversi, il test del DNA ha rivelato tutto.

La storia ha interessato una coppia della città di Xiamen, in Cina. Nel momento in cui la coppia è andata a registrare la nascita dei loro due gemelli alla stazione della polizia locale, è stato richiesto loro di fornire un test del DNA come procedura, per dimostrare che i neonati fossero i loro. Ciò era perfettamente correlato ai dubbi che suscitavano i tratti fisici di uno dei gemelli nel padre. Attraverso il test del DNA scoprì un’amara verità.

Il test del DNA ha confermato i sospetti dell’uomo, poiché ha rivelato che non era il padre biologico di uno dei gemelli. La donna inizialmente negò qualsiasi atto di adulterio che avrebbe potuto commettere. Tuttavia, di fronte al fatto compiuto, alla fine confessò di aver dormito con un altro uomo.

È abbastanza ironico vedere come una fuga erotica fuori dalla casa coniugale possa portare a conseguenze che dureranno una vita. Il padre dichiarò di essere felice di accogliere suo figlio nella sua casa, ma che non era pronto ad allevare il figlio di qualcun altro. Ora, ti chiederai come è potuta accadere una situazione così senza precedenti? La spiegazione non può essere più scientifica! Questo fenomeno si chiama superfecondazione etero-paterna.

La superfecondazione etero-paterna

In alcuni casi, una donna può ovulare ripetutamente durante lo stesso ciclo ovarico. Questo è un fenomeno chiamato iperovulazione. Se le due uova dei gemelli vengono fecondate da spermatozoi diversi, avremo a che fare con un caso di falsi gemelli. La supercondondazione è un fenomeno che rende possibile che le uova vengano fecondate da due diverse relazioni sessuali. Possono ancora avere lo stesso padre, risultando in quella che viene chiamata un’età gestazionale diversa. Per spiegare meglio, un uovo rimane vitale per un periodo tra le 12h e le 48h. Uno spermatozoo può durare fino a 5 giorni. Pertanto, nel caso della stessa genitorialità, uno spermatozoo rilasciato 5 giorni prima può fecondare il primo uovo emesso nelle prime ore. Quindi un altro spermatozoo rilasciato durante il periodo di vitalità delle uova può fecondarne un altro. Nasceranno quindi due gemelli, dello stesso padre, ma con un’età gestazionale diversa e che possono avere caratteristiche fisiche completamente diverse.

Il caso più complicato rimane quello della superfecondazione etero-parentale. Ciò si verifica quando c’è un rilascio simultaneo di due uova distanti poche ore l’una dall’altra e la presenza di spermatozoi di due uomini diversi. Questo è un caso relativamente raro che si verifica soprattutto in caso di infedeltà, poligamia o poliamore.

È anche possibile che la rarità dei casi registrati sia dovuta alla mancanza di dati poiché i genitori di solito non segnalano tali incidenti ne effettuano test del DNA per accertare la paternità.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI