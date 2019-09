Promessa di matrimonio: l’outfit per i promessi sposi – VIDEO

Promessa di matrimonio: l’outfit ideale per i promessi sposi, consigli pensati appositamente per gli sposi, per non sbagliare nulla – VIDEO

Per la promessa di matrimonio, l’outfit dei futuri sposi suggerito è elegante, sì, ma non sopra le righe. Ricordate che non state sposandovi, è solo una promessa, quindi banditi abiti troppo eleganti e voluminosi

Colori pastello per la sposa da abbinare ad accessori semplici ed eleganti. Lo sposo rigorosamente con un outfit semplice che riprenda qualche colore dell’abito della futura sposina. Per tutti i consigli, clicca sul link video in alto

