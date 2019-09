Meteo mercoledì 4 settembre: tanta acqua al sud Italia

Nella giornata di mercoledì atteso un meteo perlopiù stabile al nord e al centro della Penisola. Maltempo invece al sud con piogge e temperature in discesa.

Se al nord e al centro il clima sarà meno instabile e in via di miglioramento a partire dalle prossime ore, al sud e sulle regioni adriatiche gli ombrelli dovranno continuare ad essere a portata di mano. Assieme all’acqua arriverà anche la discesa della colonnina di mercurio.

Secondo le più recenti previsioni però anche nord e centro saranno toccati dal tempo avverso il prossimo fine settimana.

Le previsioni del 4 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord atteso un clima nel complesso stabile con cieli sporcati da nuvole nelle zone occidentali, mentre il quelle orientali il sereno la farà da padrone. Nelle ore pomeridiane non dovrebbero registrarsi particolari fenomeni e i cieli resteranno tersi o con poche nubi ovunque. Alla sera di nuovo condizioni di stabilità.

Il cielo al centro

Coloro che abitano al centro dello Stivale incontreranno in mattinata bel tempo non fosse per qualche nuvola tra l’Abruzzo e il Lazio. Nelle ore pomeridiane ancora condizioni di meteo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Alla sera confermate condizioni di stabilità. Sulla Toscana giornata in generale stabile con spazi di sereno ampi previsti sia al mattino, sia al pomeriggio un po’ ovunque. Previsti cieli limpidi pure in serata.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole avrà a che fare in mattinata con condizioni di complessiva instabilità. Più secco soltanto sulla Campania e la Sardegna. Nelle ore pomeridiane atteso ancora tempo avverso su tutte le regioni con diffuse piogge e temporali tranne che sulla Sardegna, la Puglia e il Molise. Alla sera il clima si farà instabile sulla Sicilia con fenomeni anche di natura intensi, mentre altrove sarà asciutto e sereno. Sulla Calabria stabilità nel corso della giornata nonostante l’acqua mattutina, Al pomeriggio potrebbero arrivare dei temporali su buona parte del territorio. I fenomeni saranno intensi pure alla sera specialmente sulle zone meridionali.

Le temperature minime e massime saranno in salita al nord, mentre al centro e al sud saranno in calo.

