Charlize Theron cambia look per girare il nuovo capitolo di “Fast&Furious”, lo scatto su Instagram diventa virale: “She’s back”, il commento dell’attrice.

Trasformarsi, nel mondo del cinema, è all’ordine del giorno. Non tutti però riescono ad offrire una caratterizzazione adeguata al personaggio malgrado l’opera di cambiamento fisico: l’impressione è quasi sempre quella di qualcuno incastrato all’interno di un abito non suo.

Non è certo il caso di Charlize Theron, modella e attrice dalla bellezza disarmante che, nel corso della carriera, ha plasmato più volte il suo fisico rimanendo sempre all’altezza dei ruoli che era chiamata ad interpretare: la ricordiamo in Mad Max – Fury Road, dove appare completamente rasata. Oppure in Tully, quando dopo aver preso ventidue chili, decise di tagliarsi i capelli a scodella e sfoggiare un look alla Fantaghirò per rendere il suo contributo più credibile rispetto al girato.

È una capace di adattarsi, Charlize, duttile al punto da potersi permettere qualunque cambiamento sortendo l’effetto sperato: come è accaduto nell’ultimo capitolo della saga “Fast&Furious”, annunciato per il 22 maggio 2020, in cui l’attrice tornerà a vestire i panni della perfida cyber terrorista che abbiamo avuto modo di conoscere nell’ottavo capitolo del franchise. Cipher, infatti, appare in maniera decisamente diversa in quest’ultimo film della saga. Anche se la trama è tutt’ora top secret.

Charlize Theron infiamma i fan: la foto sul set di “Fast&Furious”

Visualizza questo post su Instagram She’s baaaaack #Fast9 Un post condiviso da Charlize Theron (@charlizeafrica) in data: 2 Set 2019 alle ore 6:28 PDT



Infatti, Charlize si limita a pubblicare sul suo profilo Instagram una foto dal set, con una breve didascalia: “She’s back”, lei è tornata. Con un look decisamente più aggressivo: via i capelli lunghi biondi, per far posto a un taglio scalato tendente al castano. Il film diretto da Justin Lin dovrebbe essere al penultimo capitolo, preannunciato infatti il numero dieci della raccolta che dovrebbe chiudere definitivamente la saga “Fast&Furious”, ma dall’America vogliono fare le cose in grande. Dopo gli esperimenti provati con alcuni reebot a tema corse e macchine, intendono tornare alla fase embrionale del prodotto per caricarla di aspettativa ed action. In modo da prepararla ad una degna chiusura, di quelle per cui vale la pena acquistare l’intero cofanetto e pagare il biglietto al cinema.

Sicuramente Cipher, alias Charlize Theron, darà ulteriore filo da torcere a Vin Diesel che incarnerà ancora una volta i panni di Dominique Toretto – al netto di qualche uscita di scena – e Michelle Rodriguez. Spalla riconfermata al fianco dell’attore statunitense, così come la presenza di John Cena – new entry al fianco di Finn Cole – nel cast. La sceneggiatura, a cura di Dan Casey, promette bene. A mettere d’accordo chiunque, sinora, è bastato un taglio di capelli: segno che i tempi cambiano, ma il risultato resta lo stesso. Una garanzia, proprio come Charlize Theron, dentro e fuori dal set.

