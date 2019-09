Ci sono persone che più di altre sembrano nate per vincere. Scopri quali sono in base al loro segno zodiacale e se anche tu ne fai parte.

Fonte: Istock

Vincere ogni sfida della vita è uno dei tanti sogni che la maggior parte delle persone fa con o senza convinzione. Dopotutto chi troverebbe piacevole iniziare qualcosa sapendo già che è destinata ad andare male? Sebbene i criteri per valutare un’impresa vincente o destinata a fallire siano tanti e il più delle volte abbiano persino un senso, ci sono delle situazioni che è impossibile prevenire e che, piaccia o meno, sembrano mutare destino in base alle persone che vi si trovano coinvolte. Ciò accade per motivi misteriosi ma porta quasi sempre alla stessa deduzione: ci sono persone che nella vita sono più destinate a vincere di altre. Sebbene in parte si tratti di mera fortuna e per altri versi di carattere e modi di fare, è indubbio che anche l’influenza delle stelle giochi un ruolo importante sotto questo aspetto. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni zodiacali che si stressano facilmente e quali sono quelli che a breve vivranno un amore travolgente, scopriremo quindi quali sono i segni destinati a vincere sempre e quali sono quelli che, invece, devono lottare molto prima di raggiungere la meta tanto agognata. Pronta a scoprire da che parte di trovi?

Oroscopo: I segni zodiacali che sono destinati a vincere

Fonte: Istock



Ariete – Quelli che vincono piuttosto spesso

I nati sotto il segno dell’Ariete sono sicuramente persone che nella vita sono destinate a vincere e ad ottenere quasi sempre ciò che vogliono. Il quasi esiste solo per una loro piccola mancanza in quanto sono così poco inclini a lottare nel modo giusto da rischiare di perdere occasioni anche importanti. Detto ciò, grazie alla competitività che li contraddistingue e ad un briciolo di fortuna che non guasta mai, possono essere definiti come tra i segni zodiacali più fortunati e che, all’interno dello zodiaco, risultano sempre vincenti. Un aspetto del quale sono consapevoli tanto che spesso ne abusano rischiando di trovarsi nei guai per non aver seguito a dovere determinate regole o per non essersi curati come avrebbero dovuto di ciò che gli sta a cuore. Di certo, fortuna a parte, potrebbero lavorare sul loro modo di fare, arrivando così a conclusioni ancor più felici di quelle che già hanno.

Fonte: Istock

Toro – Quelli che vincono dopo qualche tentativo

I nativi del Toro non sono tra i segni prettamente vincenti ma hanno dalla loro una perseveranza ed una capacità analitica che li portano comunque a raggiungere lo scopo desiderato. Seppur con fatica e solo dopo qualche tentativo, sembrano riuscire a cambiare le cose, portando la fortuna dalla loro parte e arrivando così ad essere considerati dagli altri come dei vincenti. Poco importa se a differenza di altri hanno dovuto rimboccarsi le maniche e lottare. Per loro ciò che conta è la possibilità di raggiungere il traguardo come tutti gli altri. Il resto sono solo pensieri che non servono a molto e che finirebbero con il distrarli dalle loro intenzioni che quando ci sono sanno essere sempre precise, ben indirizzate e pronte ad essere realizzate.

Fonte: Istock

Gemelli – Quelli che possono essere dei vincenti

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno dalla loro la giusta dose di fortuna che serve per poter essere considerati delle persone vincenti. Questo fa di loro persone capaci di ottenere tutto ciò che vogliono senza troppi sforzi. A remare contro tutto ciò c’è il loro modo di essere spesso troppo altalenante per consentirgli di concentrarsi su un determinato obiettivo. Un aspetto che non riguarda necessariamente tutti i nativi del segno e che per alcuni ha un’incidenza minore, consentendogli di ottenere ciò che vogliono e che si sono prefissi con attenzione. Si tratta quindi di segni che sulla carta sono dei vincenti e che nella pratica possono esserlo in misura diversa e spesso dipendente dal loro umore e da come scelgono di affrontare le varie situazioni della vita.

Fonte: Istock

Cancro – Quelli che non vincono sempre

I nativi del Cancro sono persone estremamente tranquille, che amano fare grandi progetti ma che quando si tratta di metterli in pratica finiscono con il perdere gran parte della voglia di fare, riducendosi a fare il minimo indispensabile per riuscire. Questo, mette a dura prova la fortuna che nonostante tutto sembra assisterli e che gli consente di restare a galla anche se il più delle volte agiscono senza pensare o con una lentezza tale da andare fuori tempo. Di loro non si può quindi dire che siano persone vincenti e questo sebbene con un po’ di sforzo in più potrebbero ottenere dei buoni risultati, garantendosi la riuscita di almeno la metà dei progetti ai quali pensano. Un problema che sembra non toccarli neppure visto che le loro aspettative sono sempre piuttosto basiche.

Fonte: Istock

Leone – Quelli destinati a vincere sempre

Se c’è un segno zodiacale che ha nel proprio destino la vittoria questo è quello del Leone. Cosa che i nativi del segno sanno bene viste le tante sfide che sono riusciti a portare a termine nel corso della vita. Audaci, fiduciosi nelle proprie capacità e sempre in grado di vedere le cose dalla giusta prospettiva, i Leone sono persone solitamente positive e sempre pronte a mettersi in gioco. Dalla loro hanno anche una grande fortuna che li accompagna in ogni nuova impresa, portandoli così ad ottenere con una certa facilità tutto ciò che desiderano. Di loro si può dire che sono con molta probabilità tra i più vincenti dello zodiaco, tanto da non riuscire neppure ad immedesimarsi in chi non ha la loro stessa fortuna, peccando così di empatia verso il prossimo, al punto da mostrarsi a volte anche spregiudicati. Detto ciò, gli basta davvero poco per ottenere quanto vogliono e data la loro grinta e la voglia di fare è praticamente certo che saranno sempre in grado di raggiungere ogni obiettivo.

Fonte: Istock

Vergine – Quelli che sono dei semi vincenti

Per i nativi della Vergine è difficile stabilire con certezza parametri che hanno a che fare con il loro essere vincenti. Spesso pessimisti, infatti, rischiano spesso di non portare a compimento i progetti avviati per via di una mancanza di voglia o di visione. A ciò si unisce una fortuna altalenante che se alle volte sembra seguirli e assisterli in ogni passo, in altri casi finisce con lo sparire per un po’, portandoli a crisi che solo loro sanno mettere in scena. Si tratta quindi di segni che si pongono a metà scala in un’ipotetica classifica di segni e che possono essere definiti dei vincenti solo a metà. Con un po’ più di impegno da parte loro, però, è indubbio che le cose potrebbero farsi più favorevoli, portandoli a raggiungere con più facilità i progetti ai quali tengono e tutto nonostante le tante frenate che mettono sempre in atto quando, a causa del loro modo di essere altalenante, finiscono con lo scoraggiarsi anche senza un reale motivo.

