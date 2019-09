Secondo l’astrologia, 5 segni zodiacali non sono al sicuro da spiacevoli sorprese a Settembre. Scopri chi sono

Il mese di Agosto è terminato, lasciando spazio a Settembre e all’inizio di una nuova stagione. L’autunno si avvicina rapidamente, rimescolando i grafici delle previsioni astrologiche. Se il nono mese dell’anno è iniziato con i migliori auspici per alcuni segni, per altri potrebbe non essere così, alcuni segni zodiacali sono destinati ad un Settembre negativo.

Sarà necessaria la pazienza per cinque segni dello zodiaco durante questi trenta giorni di Settembre. Le previsioni non sono buone e rischiano di subire significativi sconvolgimenti emotivi.

I segni zodiacali che vivranno un pessimo Settembre

Toro

Se è probabile che i nativi di questo segno trascorrano un mese di Settembre infernale, è principalmente per motivi professionali. Dovranno pagare il conto dell’ozio estivo realizzando un numero colossale di compiti. Questa monumentale opera può seppellirli in un vero superlavoro. Questa stanchezza emotiva sarà unita alla difficoltà di comunicare con chi li circonda. Il Toro trarrebbe beneficio dall’allontanarsi dalle proprie emozioni per evitare reazioni a conseguenze irreversibili.

Capricorno

Il mese di settembre non risparmierà i nativi di questo segno di Terra. La loro irritabilità raggiungerà i picchi durante questo periodo, con grande dispiacere per i loro cari. Sopraffatti da una sensazione di impotenza, tenderanno a tuffarsi a capofitto nel lavoro. La loro vita professionale sarà uno sbocco per compensare la frustrazione di una dolorosa convinzione di essere fraintesi. Per superare questa insoddisfazione, i Capricorno trarrebbero beneficio da un dialogo sano con coloro che li sollecitano eccessivamente.

Gemelli

La dualità dei Gemelli sarà esacerbata durante l’equinozio autunnale. Vittime del loro umore volubile, si sentiranno persi in un caos di emozioni che difficilmente spiegheranno. Questo sconvolgimento può essere all’origine di controversie virulente, in particolare con il loro partner, che prenderà a cuore le loro rimostranze sproporzionate. I nativi di questo segno saranno presi dall’angoscia legata a un reale interrogatorio delle loro azioni. La sensazione di perdere il controllo può spingerli a impulsi di rabbia incomprensibile.

Ariete

Se l’Ariete rischia di trascorrere un settembre spaventoso, è principalmente perché vivrà una delusione amichevole. Questo evento li immergerà in una permanente sensazione di sospetto. Ossessionati da questo ricordo, tenderanno a riversare la loro amarezza sui loro cari, che alla fine si allontaneranno. Questo tradimento alimenterà tutti i pensieri negativi che gli individui di questo vivono in silenzio. Si impantaneranno in uno stato malinconico che culminerà con la resilienza.

Cancro

Durante questi trenta giorni, i nativi di questo segno possono sentirsi sopraffatti dalle sollecitazioni. Che si tratti di amici o imperativi professionali, si sentiranno schiacciati dal peso delle responsabilità. Questo superlavoro può immergerli in un profondo disagio. Il cancro farebbe meglio lasciarsi andare imparando a delegare le proprie responsabilità.

