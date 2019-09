Alessia Marcuzzi svela come Maria De Filippi sia riuscita a convincerla ad accettare la conduzione della nuova edizione di Temptation Island Vip

Temptation Island Vip è uno dei programmi più amati e discussi di Canale Cinque. Il reality show, che a luglio è andato in onda nella tradizione classica, sta per tornare ma nella versione Vip.

Il programma inizierà il prossimo lunedì, 9 settembre, e le sei coppie che parteciperanno al reality show sono già state annunciate: Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano “Er Faina” e Sharon, Anna Pettinelli e Stefano Macchi, Er Faina e Sharon Macri. A differenza dell’anno scorso, quest’anno al timone troveremo la meravigliosa e gioiosa Alessia Marcuzzi.

La conduttrice è stata intervistata a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato come Maria De Filippa l’ha convinta ad accettare la conduzione: “Maria De Filippi non ha dovuto convincermi affatto. Anzi. Quando Maria mi ha chiamato, io già esultavo ancor prima che mi chiedesse di farlo perché sono una spettatrice di ‘Temptation’. Ma stavo zitta, frenavo la lingua: mica potevo dirle di sì prima che mi facesse la proposta, no? Quando poi questa proposta è arrivata e Maria mi ha lasciato un paio di giorni per pensarci, dentro di me avevo già deciso”

Alessia Marcuzzi: “Io mi farei tentare da Bradley Cooper”

Alessia Marcuzzi nel corso dell’intervista ha rivelato che non parteciperebbe mai come concorrente: “Sono pronta, felicissima ed elettrizzata per questa avventura tutta nuova, un’esperienza da vivere lì con loro, totalmente diversa da quelle che ho fatto fino ad oggi. Mi piace ascoltare le persone e le loro storie e mi entusiasma il fatto che sono tutte situazioni in cui ci si può immedesimare.”

Poi ha aggiunto: “Da chi mi farei tentare io? Dall’attore hollywoodiano Bradley Cooper o da Chris Martinil cantante dei Coldplay. Ma mio marito Paolo lo sa già e mi direbbe: ‘Fai bene!’. Del resto lui si farebbe tentare dalla top model Alessandra Ambrosio o dalla bellissima Angelina Jolie”.

