6 segreti che dovresti conoscere sulla personalità dei mancini

Persone mancine, singolarità e tratti della personalità

I destrimani rappresentano una grande maggioranza della popolazione mondiale. Anche se le capacità motorie della mano non sono il primo dettaglio che potresti notare in una persona mancina, è sempre sorprendente sapere che una persona favorisce l’uso della mano sinistra. Tuttavia, tieni presente che questo non solo riflette la singolarità di un mancino, ma può rivelare diversi tratti della sua personalità.

Abbiamo già parlato del perchè fareste bene ad accettare un appuntamento galante con un mancino. I mancini sono persone straordinarie. Ecco cosa dovresti sapere su di loro.

Circa 9 persone su 10 nel mondo sono destrorse e sembrano persino goffe quando usano la mano sinistra. A livello del cervello umano, ci sono due emisferi quasi simmetrici. Questa asimmetria indica in realtà la disuguaglianza del coinvolgimento degli emisferi destro e sinistro nelle funzioni mentali. In effetti, alcune funzioni cerebrali sono controllate da un emisfero e non dall’altro. Motricità e linguaggio sono funzioni svolte lateralmente, cioè sono controllate da un emisfero più dell’altro. Pertanto, i destrimani hanno abilità motorie controllate dall’emisfero sinistro e viceversa per i mancini. Ma ci sono anche persone ambidestri che sono abili con una mano come con l’altra.

Se sei mancino, ecco 6 segreti sulla tua personalità

Sei un artista

È comune dire che un mancino è più creativo e ha uno spirito artistico, e non è del tutto falso. Come affermano i nostri colleghi di The Independent, il dott. Alan Searleman della Lawrence University, secondo le sue ricerche, i mancini sarebbero più creativi e più audaci. Questo è il motivo per cui spesso hanno successso negli ambiti che coinvolgono musica, arte e letteratura.

Tua madre potrebbe aver avuto una gravidanza più stressante

La gravidanza può essere un momento stressante a causa di tutti i cambiamenti ormonali, fisici e psicologici che una donna può subire. Una ricerca condotta dall’Università di Durham, sostiene che una madre che ha vissuto un periodo di gravidanza stressante, avrebbe maggiori probabilità di dare alla luce un bambino mancino.

Sei avvantaggiato nello sport

In sport come il basket o il baseball, i mancini riescono a vincere contro i destrimani e diventare formidabili avversari. In effetti, un tiro con la mano sinistra avrebbe un effetto a sorpresa negli sport faccia a faccia, il che darebbe un grande vantaggio ai mancini.

Sei meno colpito dal dolore articolare

Con l’età, il dolore articolare è una sfida particolarmente invalidante nella vita di tutti i giorni. È vero che l’emisfero che controlla le capacità motorie della tua mano, non influisce tanto sul tuo comportamento, ma si rivela una benedizione per te e le tue articolazioni. Secondo questo studio, i mancini hanno meno probabilità di soffrire di dolori articolari.

Sei più colpito dalla paura

La tua reazione alla paura è un elemento chiave nell’esplorazione della tua personalità. I mancini sono spesso governati dall’emisfero destro. Questo è il motivo per cui sentono le emozioni più intensamente, essendo questo emisfero collegato ai canali sensoriali. Quindi, se sei colui che nel tuo gruppo soccombe alla paura più rapidamente, la tua mano sinistra potrebbe essere la causa.

Senti i suoni in modo diverso

Sorprendentemente, il lato dominante del tuo corpo influenza il modo in cui senti i suoni. Uno studio della Georgetown University ha fornito alcune risposte. In effetti, il Dr. Peter E. Turkeltaub, investigatore principale dello studio spiega che quando si ascolta il discorso di un candidato alle elezioni presidenziali, ad esempio, a seconda che lo sventolatore della bandiera usi la mano mano destra o quella sinistra, la percezione del discorso sarà diversa.

