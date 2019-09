Scopri come riprendere la nuova stagione tornando in forma senza metterti a dieta.

Tornati dalle vacanza, il primo pensiero che si ha è sempre quello di tornare in forma e perdere i chili di troppo guadagnati tra gelati e pasti fuori. La bella notizia è che non serve necessariamente una dieta per riuscirci. Dato il surplus calorico dal quale si arriva, bastano infatti alcuni semplici accorgimenti per perdere peso velocemente e senza soffrire la fame.

Per approfondire l’argomento guarda il video e clicca qui → Come tornare in forma senza mettersi a dieta

