L’amore è nell’aria… scopriamo quali segni zodiacali stanno per vivere un amore travolgente.

L’amore è uno dei sentimenti più ricercati e apprezzati di sempre. Ognuno di noi ha sognato almeno una volta nella vita di vivere una travolgente storia d’amore, provando emozioni nuove e trovando qualcuno con il quale poter condividere sia una parte di se che parte della vita stessa. Che si creda o meno nell’eternità di questo sentimento, l’amore è infatti sempre al centro dei pensieri di molti e per questo motivo, capita spesso di chiedersi se e quando si avrà modo di trovarlo. E quale miglior occasione per pensarci se non quella dell’arrivo di una nuova Stagione. Dopo aver visto quali sono i segni zodiacali già pronti per affrontare il mese di Settembre e quelli che riprenderanno il lavoro alla grande, oggi rivolgeremo l’attenzione all’amore, scoprendo quali segni dello zodiaco sono portati a provare un amore travolgente e quali, invece, devono ancora aspettare un po’.

Trattandosi di un sentimento, il consiglio è quello di controllare anche il profilo relativo al proprio ascendente in modo da avere un’idea più chiara di come saranno i prossimi mesi dal punto di vista sentimentale.

Oroscopo: Quali segni zodiacali vivranno un amore travolgente nei prossimi mesi

Ariete – Avrai più di un’infatuazione

Sembra che tu non sia ancora pronta per vivere un amore travolgente e duraturo e che di base ci sia ancora una gran voglia di fare il pieno di emozioni. Ciò potrebbe portarti a conoscere più di una persona prima di capire se e con quale costruire qualcosa di più stabile. Così, sebbene la nuova stagione sembra promettere bene da un punto di vista di emozioni e sensazioni positive, almeno per i primi mesi, sembra ci sia nell’aria più la voglia di vivere sulla scia di tante infatuazioni che su quella di un amore in grado di far battere il cuore per poi portare a qualcosa di più profondo. Niente paura però, gran parte del tuo destini dipenderà da te e dalla tua voglia di metterti in gioco. Se sarai in grado di aprire le porte del cuore, infatti, l’amore potrebbe decidersi a bussare per entrare e non uscire mai più.

Toro – Vivrai un amore che pronto a stravolgerti

Più che ad un amore travolgente, questa nuova stagione sembra prometterti un sentimento in grado di stravolgerti e di portarti a provare emozioni mai sperimentate prima. Conoscere qualcuno in grado di parlare al tuo cuore potrà quindi essere un’esperienza così intensa da farti dimenticare tante delle tue posizioni, portandoti al contempo a cambiare la visione che avevi su questo sentimento. Quanto al destino di un eventuale storia, molto dipenderà da come sceglierai di viverla e da quanto sarai disposta ad investire. Quel che è certo è che ogni emozione sarà in grado di coinvolgerti al punto da restarti impressa per lungo tempo, ridefinendo la tua idea di amore e quella che hai sui sentimenti in generale.

Gemelli – Proverai un sentimento ricco di emozioni

La nuova stagione sembra in grado di portarti emozioni diverse che cavalcheranno proprio l’onda dell’amore. La differenza la farai proprio tu che grazie ad una visione più rilassata del solito riuscirai a decidere che impronta dare ad eventuali nuove conoscenze, portandole ad un piano emozionale più o meno alto e facendo si che i mesi prima dell’inverno siano ricchi di emozioni diverse tra loro. Che si tratti di storie ricche di sentimento o destinate a finire, il comune denominatore saranno sempre le emozioni che rifletteranno il tuo bisogno di viverne sempre di diverse, a volte facendoti passare da sensazioni positive ad altre che lo saranno un po’ meno pur non perdendo mai di intensità. Per questo motivo, nel bene o nel male, ci sarà sempre la certezza di un pieno di emozioni da far girare la testa e tutto in attesa di un grande amore che potrebbe comunque giungere in breve tempo.

Cancro – Andrai incontro ad un periodo un po’ piatto

Per un amore travolgente, dovrai attendere con molta probabilità almeno un paio di mesi e questo sia che tu sia già in coppia che single ed in cerca di qualcosa di speciale. Nell’attesa, però, potresti impegnarti a capire cosa desideri davvero, in modo da facilitare eventuali incontri, imparando a riconoscere subito la persona giusta. In questo modo avrai la netta percezione di star facendo qualcosa che sia in grado di avvicinarti alla persona giusta, ovunque essa si trovi e questo ti aiuterà a sentirti meno immobile in questa fase che tenderai a percepire come piatta e priva di stimoli ma che in realtà, vista dalla giusta prospettiva, potrà rivelarsi più che efficace per aiutarti a raggiungere l’amore da favola che sogni da sempre. E chissà che tra qualche mese non sia già il momento.

Leone – L’amore pronto a travolgerti è più vicino di quanto pensi

Occhi ben aperti, perché l’amore che tanto desideri potrebbe essere ben più vicino di quanto pensi. Ciò significa che potrebbe essere la persona con cui stai già se sei impegnata o qualcuno che ti scoprirai a guardare ben presto con occhi diversi. Se hai già qualcuno di importante nella tua vita, quindi, dovrai solo cercare di capire se c’è modo di riaccendere la scintilla o, se questa non si è mai spenta, come fare ad incrementarla o darle nuova forma. Se sei single o in fase di rottura, niente paura, perché l’amore potrebbe bussare al tuo cuore molto prima di quanto pensi, mostrandosi travolgente e ricco di emozioni che saprai puntualmente vivere con il tuo solito spirito spensierato e pronto ad accettare tutto ciò che arriva nel migliore dei modi.

Vergine – Avrai un amore che solo tu potrai arricchire

Diciamocelo, quando si parla di emozioni travolgenti, quella con il freno a mano sei sempre tu. Ciò fa si che le possibilità di vivere un amore travolgente non siano delle migliori, specie in questo periodo dell’anno in cui, alle prese con il rientro al lavoro e alle tante incombenze del quotidiano, ti senti scarsamente motivata ad essere positiva. Eppure… basterebbe davvero poco per poter vivere emozioni più forti e così trascinanti da cambiare persino te e la tua ben radicata razionalità. Se vuoi vivere un amore travolgente, quindi, prova a cambiare modo di vedere e vivere la tua vita e vedrai che le opportunità si affacceranno anche sul tuo cammino. Ovvio, però, che una volta trovate dovrai anche saperle gestire con fiducia e con la giusta propositività.

