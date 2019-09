Gravidanza: sposarsi prima o dopo l’arrivo del bebè? VIDEO

Matrimonio e Gravidanza: sposarsi prima o dopo l’arrivo del bebè? I pro e i contro di convolare a nozze con il pancione, quello che devi sapere – VIDEO

Siete in dolce attesa e non sapete se sposarvi ora o aspettare l’arrivo del bebè? Se siete indecise ma la voglia di sposarvi è tanta, non perdete tempo e iniziate subito a vedere i pro e i contro di un matrimonio con il pancione

Leggi anche: Matrimonio: come organizzare le nozze se sei in dolce attesa

Gravidanza e Matrimonio possono convivere nello stesso momento, in un unico giorno ma, per non sbagliare, seguite i consigli nel video, in modo da organizzare le nozze al meglio, anche con l’arrivo di un figlio

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI