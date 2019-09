Astrologia: il segno zodiacale la cui vita cambierà radicalmente a Settembre

Se non sei nato con una benedizione divina o non hai ancora trovato un quadrifoglio, le circostanze potrebbero ancora cambiare direzione. Soprattutto se sei nativo di questo segno

La vita è scandita dall’attesa. Una incerta speranza che un giorno le cose andranno come vogliamo e che finalmente saremo in grado di realizzare le nostre aspirazioni più profonde. Le fiabe e i film d’animazione hanno alimentato e scosso il cuore dei sogni dei nostri bambini, che è diventato disilluso da adulti.

Toro: un segno benedetto da configurazioni celesti

Il nativo Taurus è il fortunato vincitore di questa stagione. Il suo segno solare è governato da Venere, uno dei pianeti più potenti della galassia. All’inizio di settembre, camminerà lungo il lato di Saturno nella tua terza casa. A parte i segni dello zodiaco, l’analisi del tuo cielo astrale dipende anche da pianeti e case, dodici in numero. Una casa in astrologia è come un orologio. Lo zodiaco inizia nella prima casa, quella dell’Ariete e va nella direzione opposta dell’orologio. Le case astrologiche vengono spesso studiate per sapere quale aspetto della vita di una persona verrà evidenziato per prendere le migliori decisioni possibili.

Ripristina la comunicazione

Se sei un toro, il tuo pianeta sarà al livello della tua terza casa e trasformerà alcuni aspetti della tua vita, principalmente comunicazione e affari. La posizione di Saturno in questa casa a settembre, farà esplodere le tue diverse motivazioni tenendo conto delle due caratteristiche sopra menzionate. Ciò ti consentirà di concentrarti maggiormente su ciò che vuoi comunicare al mondo che ti circonda o su ciò che desideri realizzare. È anche un momento di riflessione su cosa potresti cambiare a questi due livelli. Venere passerà alla tua quarta casa dal 7 settembre e si stabilizzerà lì fino al 4 ottobre. Usa saggiamente il tempo assegnato per questa missione.

Trasformazione positiva

Puoi investire questo momento per avvicinarti alla tua famiglia e ai tuoi cari. Questa è un’eccellente opportunità per riaccendere i collegamenti che ritieni siano interrotti. Cerca di porre rimedio alle situazioni di conflitto che potrebbero averti tormentato durante quest’anno. Se hai figli, presta particolare attenzione a loro. Possono essere fonte di ispirazione e conforto per il prossimo periodo.

Se sei single, probabilmente non lo sarai per molto tempo. Il tuo cielo astrale vibra di energia sentimentale, è solo una questione di tempo prima che un incontro illumini il tuo cammino. Le onde universali sono lì per permetterti di vivere un abbraccio memorabile sotto il vischio durante le vacanze.

Ma questo periodo non è solo per appuntamenti, è anche un buon momento per il lavoro e l’investimento della tua energia creativa. Se esiste un progetto a cui ti stai riferendo da un pò, potrebbe essere il momento di riprenderlo econcretizzarlo.

Si può dire che la vita sia priva di magia, finora non manca di miracoli. Ci sono molte cose belle intorno a noi che impariamo a identificare e pensare positivamente per attirare il meglio.

