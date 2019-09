Che cosa vedere questa sera in tv? Scopri il palinsesto televisivo canale dopo canale per la prima serata di questa domenica 1 settembre.

Nuova settimana alle porte ma c’è ancora spazio per un pizzico di relax extra. Come goderselo al meglio? Noi vi suggeriamo di sdraiarvi comodamente sul divano e concedervi un bel film o uno show.

CheDonna.it vi illustra infatti tutti i programmi che i principali canali in chiaro vi proporranno per la prima serata di oggi.

Consulta il dettagliato elenco con noi e scegli poi ciò che farà più al caso tuo.

Buona serata!

Stasera in tv: palinsesto domenica 1 settembre

Rai Uno – L’amore il sole e le altre stelle (Fiction)

Primo e Michela sono come fratello e sorella. Per attirare l’attenzione dei propri genitori, che li trattano ancora come dei bambini, prendono la decisione di fare l’’amore per la prima volta insieme. Le vite già pericolanti dei rispettivi genitori vengono così sconvolge ma an he i due ragazzi dovranno fare i conti con nuove sensazioni, nuove emozioni e un turbinio di sentimenti che li allontanerà o unirà per sempre.

Rai Due – Hawaii Five-O – Stagione 8 Episodio 23 – Genitori e figli (Telefilm)

Un’amica di Junior assiste all’aggressione di un suo cliente, un noto mafioso irlandese. La ragazza viene data per dispersa subito dopo aver lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica del giovane agente della Five-0. La squadra inizia le indagini e si mette sulle tracce della giovane donna.

Rai Tre – The Sentinel (Film)

Garrison, capo della sicurezza della moglie dell’attuale presidente degli USA, viene accusato di tradimento dopo un attentato. E’ l’inizio di un complotto ai suoi danni.