Astrologia: Ecco quali sono i segni zodiacali che si divertono con poco

Non tutti se ne rendono conto ma sapersi divertire è un’arte che non tutti posseggono. Se in caso di situazioni favorevoli trovare i giusti input è più che semplice, divertirsi quando mancano i presupposti adatti diventa una sorta di talento che solo in pochi sono in grado di mettere in atto e che per certo versi dipende, almeno in parte, dall’influenza delle stelle. Oggi, quindi, dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco più forti e quelli che potrebbero vivere viaggiando per sempre, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che sanno divertirsi in ogni occasione. Trattandosi di un modo di fare che dipende anche dal modo di essere più intimo, il consiglio è quello di controllare l’ascendente, in modo da avere un quadro più preciso.

Oroscopo: i segni che si divertono con poco e quelli che hanno bisogno di molti stimoli

Ariete – quelli che si divertono solo se in presenza di molti stimoli

I nati sotto il segno dell’Ariete sono così dipendenti dal divertimento da avere bisogno di stimoli sempre diversi e in grado di attrarli. Sebbene in compagnia siano per molti l’anima della festa, in realtà hanno bisogno di situazioni particolari per dare il meglio di se. In assenza di stimoli infatti finiscono con l’annoiarsi e perdere quella vivacità per cui sono noti. Di loro si può quindi dire che sono persone abituate a far festa ma solo quando questa è già avviata. Creare situazioni ad hoc non è infatti il loro forte.

Toro – Quelli che si divertono a modo loro

I nativi del Toro sono abituati a vivere il divertimento in modo diverso dagli altri e questo da alcuni punti di vista è un loro punto di forza. Gli bastano infatti pochi amici per riuscire ad organizzare una serata in grado di coinvolgere tutti, preparando qualcosa di buono e dando vota alla loro giovialità per trasmettere serenità e buon umore. Certo, forse per chi si aspetta una forma di divertimento esagerato possono risultare di scarsa inventiva ma sono sicuramente persone che non si perdono mai d’animo e che con poco possono risollevare una serata iniziata nel modo sbagliato.

Gemelli – Quelli che per divertirsi hanno bisogno solo di se stessi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone conviviali, allegre e sempre in grado di mettere tutti a proprio agio. Ciò li porta a trovare il divertimento praticamente in ogni cosa, tanto da risultare quasi contagiosi quando la voglia di fare li coinvolge al punto da renderli carichi di entusiasmo e di voglia di fare. Sebbene alle volte possano risultare un po’ lunatici e non sempre al massimo, la loro allegria non è mai in dubbio, cosí come la voglia di far festa che è poi un loro marchio. In loro compagnia è quindi facile divertirsi e trovate la giusta distrazione da ogni forma di problema, anche quando ci si trova a dover creare da zero un modo per passare il tempo in modo piacevole.

Cancro – Quelli che si divertono con tanto

I nativi del Cancro sono di indole pigra e questo modo di essere li porta ad aver bisogno di qualcosa di preconfezionato per potersi divertire. In assenza di ciò, preferiscono starsene per conto proprio, riposandosi a casa con un bel film o oziando tra le proprie cose. Condividere con loro momenti divertenti è quindi parecchio difficile a meno di non essere tra coloro che sanno sia divertirsi con poco che dar vita a situazioni piacevoli anche in assenza di elementi. Coinvolgere i nativi del segno è infatti difficile almeno quanto lo è sperare di vederli prendere l’iniziativa per organizzare qualcosa dal niente. Ta tenere a mente se si ha intenzione di passare con loro molto tempo.

Leone – Quelli che si divertono se riescono a farsi notare

Diciamocelo, i nati sotto il segno del Leone sono persone che si divertono in proporzione a quanto riescono a sentirsi al centro dell’attenzione. Quando ci riescono per loro la giornata è già svoltata in modo positivo. In caso contrario, la loro capacità di adattarsi sarà minima così come la voglia di attivarsi per creare situazioni favorevoli al divertimento. Un aspetto al quale è difficile credere visto il loro mostrarsi sempre positivi ed allegri e che, pertanto, puó destabilizzare chi gli sta accanto ma non li conosce abbastanza da saper cogliere la sottile differenza che c’è tra il loro modo di apparire e di essere.

Vergine – Quelli che si divertono solo se più che stimolati

I nativi della Vergine rappresentano uno dei segni legati maggiormente alla ragione. La loro carenza di fantasia li porta quindi ad essere persone poco propense a divertirsi, specie se non si trovano nella situazione adatta. A meno di non essere circondati da un’atmosfera festosa e da persone in grado di trascinarli con il loro entusiasmo, la tendenza dei nativi del segno sarà infatti quella di chiudersi in se stessi, mantenendo un atteggiamento serio e distaccato. Tra tutti i segni sono quindi quelli che si divertono con maggior fatica e solo se adeguatamente stimolati da chi sta loro attorno.

