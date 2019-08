Test della personalità. Fai questo semplice test e scopri come ti relazioni con il mondo

Un semplice test costituito da una breve visualizzazione e da alcune domande alle quali rispondere può rivelare qualcosa di interessante sulla nostra personalità in particolare per capire meglio il modo in cui ci relazioniamo con il mondo.

I test della personalità ci aiutano a comprendere quali sono le nostre emozioni e i nostri comportamenti quando ci relazioniamo agli altri e al mondo.

Per realizzare al meglio questo test dovrete partire dalla visualizzazione e procedere rispondendo a 10 domande, in seguito saranno dati i risultati, da leggere dopo che avrete finito di rispondere a tutte le domande.

Visualizzazione

Per iniziare questo test vi dovete rilassare e concentrate solo su di voi, ascoltate attentamente la vostra voce interiore. Per rispondere alle domanda cercate di scrivere la prima cosa che vi viene in mente, senza pensarci troppo, per evitare che altri pensieri possano interferenze con la risposta.

Solo dopo aver dato una risposta a tutte le domande potete passare alla fase dell’analisi. Le risposte devono essere sempre sincere .

Prima di iniziare a rispondere alle domande visualizzate voi stessi mentre vi trovate in un bosco.

Test della personalità: scopri come ti relazioni con il mondo

Domande

1) Visualizzate voi stessi in piedi nel bosco insieme a una persona. Chi è?

2) State attraversando il bosco e vedete un animale non molto lontano da voi. Quanto è grande questo animale?

3) Immaginate la scena nei dettagli: cosa succede quando i vostri occhi incontrano quelli dell’animale?

4) Continuate a camminare tra gli alberi fino a trovare una casa. È la casa dei vostri sogni. Come è fatta? Quanto è grande?

5) La casa è circondata da una recinzione?

6) Quando entrate nella casa vedete la sala da pranzo. Cosa c’è sulla tavola e nella stanza?

7) Uscendo dalla casa passate dalla porta sul retro e trovate un giardino. Sul prato si trova un recipiente, di che materiale è fatto? Che forma ha? Di cosa si tratta?

8) Che cosa fate con questo recipiente?

9) Oltre il giardino vedi dell’acqua; si tratta di uno stagno, di un lago o di un fiume? Ma

10) Come fai ad attraversarlo per continuare il tuo viaggio?

Risultati

1) La persona che avete immaginato è la più importante della vostra vita.

2) La grandezza dell’animale è vasta come quella attribuita ai vostri problemi.

3) La maniere in cui reagite di fronte all’animale indica come affrontate i problemi, ad esempio in modo passivo o aggressivo.

4) Le dimensioni della casa che avete immaginato corrispondono alle vostre ambizioni.

5) Se la casa non aveva una recinzione, siete persone aperte e libere, se invece aveva una recinzione, siete persone che hanno i propri spazi e volete siano rispettati.

6) Fiori, piatti, cibo e persone in sala da pranzo indicano felicità. Se la sala da pranzo era vuota, è un indizio di malinconia.

7) Il materiale del recipiente rappresenta i legami con la famiglia, se sono forti o deboli; le dimensioni indicano quanta importanza ha la famiglia nella vostra vita e nelle vostre decisioni.

8) Come decidete di utilizzare il recipiente ha un legame con la persona della prima domanda. Lo abbandonate lì dove si trova o lo portate con voi?

9) Le dimensioni del corso o dello specchio d’acqua stanno a significare quanto il desiderio sessuale è importante per voi.

10) Se cercate di non bagnarvi per attraversarlo e prendete una barca o volete costruire un ponte, non siete molto interessati al sesso, se invece lo attraversate a nuoto, significa che il sesso per voi è molto importante.

