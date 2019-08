Meteo domenica 1 settembre: inizio di mese instabile

Nella giornata di domenica atteso l’arrivo di una perturbazione che porterà con sé condizioni di globale instabilità con piogge e temporali sulle regioni del centro e del meridione.

Come già anticipato nei giorni scorsi dobbiamo prepararci a dire addio in fretta all’estate a causa dell’ingresso sul territorio italiano di diverse perturbazioni. Se già questo sabato l’instabilità si è fatta sentire alternata a qualche raggio di sole lasciando poi spazio ai temporali diffusi nel pomeriggio, l’inizio di settembre sarà all’insegna dell’acqua concentrata soprattutto sulle zone del centro e del sud comprese Sicilia e Sardegna.

Secondo le più recenti previsioni la Penisola dovrà fare i conti con numerose perturbazioni che porteranno oltre alle piogge anche una discesa importante delle temperature nell’ordine dei 15 °c con valori molto inferiori alle medie di stagione.

Le previsioni dell’1 settembre nel dettaglio

Il cielo al nord

Sulle regioni del nord il meteo sarà perlopiù stabile con cieli limpidi o poco nuvolosi. Nelle ore pomeridiane invece tornerà l’instabilità sui rilievi con probabili fenomeni pure sulle Prealpi. Altrove prevalenza di sole. Alla sera clima instabile sulle pianure e le montagne. Secco lungo la costa ligure e romagnola.

Il cielo al centro

Coloro che abitano al centro dello Stivale incontreranno un meteo asciutto in mattinata con cieli poco o a tratti nuvolosi un po’ ovunque. Nelle ore pomeridiane instabilità in crescita con acquazzoni e temporali sui rilievi e le aree vicine in diffusione pure verso le coste del Lazio. Alla sera previste ancora piogge sparse. Clima più asciutto sul versante adriatico.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole avrà a che fare con cieli a tratti nuvolosi sia sui settori peninsulari, sia su quelli insulari con attese pogge pomeridiane sulla Sicilia e la Sardegna. Nelle ore pomeridiane previsto brutto tempo con pioggia su tutte le regioni anche di intensità importante sulla Sicilia. Alla sera da aspettarsi ancora condizioni di meteo nel complesso instabile con piogge e acquazzoni qua e là. Notizie migliori soltanto per la Puglia.

Sul fronte temperature i valori minimi saranno stabili o in leggera salita, quelli massimi invece si attesteranno in calo.

