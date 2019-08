La nuova stagione lavorativa è ormai alle porte. Ecco quali sono i segni dello zodiaco che inizieranno al meglio con il lavoro.

La fine delle vacanze, per la maggior parte delle persone indica, tra le altre cose, la ripresa del lavoro e il ritorno a tutta una serie di abitudini legate alla stagione invernale ovvero quella in cui la maggior parte delle energie servono a portare avanti la professione scelta. A tal riguardo, ognuno di noi ha un approccio diverso con questo particolare argomento che se per alcuni è difficile da affrontare vista la totale assenza di voglia di riprendere il solito tran tran, per altri è motivo di gioia perché, nonostante tutto, una vita scandita da ritmi da seguire e con un lavoro da portare avanti è qualcosa in grado di donare energia nuova e pensieri positivi. Visto che come per molti altri argomento, anche quello del lavoro ha a che fare con l’influenza che le stelle esercitano sui vari segni dello zodiaco, oggi dopo aver visto quali sono i segni zodiacali più forti tra tutti e quali sono i segni che potrebbero vivere viaggiando, scopriremo quali sono i segni dello zodiaco che riprenderanno alla grande in questa nuova stagione.

Oroscopo: i segni che riprenderanno il lavoro alla grande e quelli che, invece, dovranno darsi da fare

Ariete – Quelli che riprenderanno un po’ a stento

I nati sotto il segno dell’Ariete, come spesso accade dopo la fine delle vacanze estive, sono poco propensi a riprendere a pieno ritmo con il lavoro. Dover accettare che il periodo delle giornate rilassanti è terminato è per loro abbastanza terribile e l’ultima cosa di cui hanno voglia è tornare a svolgere il proprio lavoro, riprendendo così la normale routine di tutti i giorni. Quest’anno, poi, per tutta una serie di circostanze, la ripresa potrebbe risultare ancor più difficile del previsto, lasciandoli in una fase di quasi stand by per le prime settimane e portandoli a sentirsi spesso apatici per via della mancanza di divertimento e relax del quale hanno fatto il pieno in estate. Il consiglio delle stelle è quello di godersi ogni secondo libero di tempo per abituarsi gradualmente alla tanto temuta ripresa. Seguire il ritmo circadiano e le giornate che iniziano già ad accorciarsi sarà un buon modo per allenare l’organismo. Per il resto, almeno per le prime settimane è bene concentrarsi sul week end, organizzando mini eventi che riescano a tenere la mente impegnata ed il cui pensiero porti un po’ di allegria nelle ore lavorative. In questo modo, seppur lentamente, la mente riuscirà ad adattarsi al cambio dei ritmi e tornare a concentrarsi sul lavoro come giusto che sia.

Toro – Quelli che riprenderanno in modo crescente

I nativi del Toro non amano in modo particolare il cambiamento di ritmi dato dall’arrivo della nuova stagione e ciò si riflette in modo particolare sul loro carattere. Per fortuna, hanno dalla loro una mente razionale e pratica che li porta a far buon viso a cattivo gioco e ad adattarsi con rapidità ai ritmi lavorativi in modo da non far notare a nessuno il disagio che provano nel doversi alzare presto ogni mattina. Un buon modo per evitare tutto ciò ed essere davvero freschi e pronti per la nuova stagione? Coccolarsi con del buon cibo che sia anche sano ed energizzante, in modo da dar loro tutto ciò che serve per riprendere alla grande. Per il resto, portare qualche dolcetto al lavoro per condividerlo in pausa con i colleghi, può essere un buon modo per sentire meno il peso del rientro e creare un mood più allegro e gioviale sul posto di lavoro. Serenità e abitudine ai ritmi di sempre arriveranno gradualmente, consentendogli di riprendere tutto sommato alla grande, in modo da dare il meglio di se.

Gemelli – Quelli che riprenderanno con fare altalenante

Come classico che sia vista la loro dualità, i nati sotto il segno dei Gemelli riprenderanno il lavoro con un mood altalenante che se per alcuni sarà positivo e carico di voglia di fare, per altri sarà invece piuttosto sottotono, vista la scarsa voglia di tornare alla vita di sempre. Amanti della bella stagione ed estremamente abili nel conversare e stare tra gli altri, i nativi del segno sono infatti sempre un po’ restii ad abbandonare la bella stagione per dedicarsi nuovamente al lavoro. Ciò nonostante, quando decidono di farlo, sanno dare il meglio di se, riuscendo a creare anche dei rapporti lavorativi piuttosto piacevoli. Per loro, quindi, il consiglio delle stelle per una ripresa efficiente e positiva è quella di cercare di portare una ventata di allegria anche sul posto di lavoro, favorendo così una migliore ripresa e alleggerendo le proprie giornate tra chiacchiere e, perché no, qualche uscita serale in grado di incentivare l’armonia di gruppo tra colleghi.

Cancro – Quelli che riprenderanno a fatica

I nativi del Cancro non amano molto cambiare ritmi e questo avviene in qualsiasi stagione dell’anno. Come naturale che sia, però, passare da una nella quale si è oziato e ci si è rilassati a quella lavorativa, può risultare estremamente più difficile, portandoli a riprendere a gran fatica. A ciò si aggiunge il fatto che essendo di indole piuttosto pigra, il pensiero di tornare a lavoro non li entusiasma per niente portandoli persino ad avere un umore più cupo del solito e in grado di influenzare negativamente chi gli sta intorno. Il consiglio delle stelle, in questi casi, è quello di rispettare il più possibile il ciclo sonno/veglia, andando a letto presto la sera e trovando, se possibile, dei momenti per riposarsi anche solo per 30 minuti durante il giorno. In questo modo, sopportare le levatacce di primo mattino sarà sicuramente più semplice e l’umore ne uscirà più positivo.

Leone – Quelli che riprendono con entusiasmo

Sebbene quella delle vacanze estive sia una delle stagioni che più amano, i nati sotto il segno del Leone sono persone che prendono la vita sempre di petto e che sanno come affrontare anche le situazioni più difficili, ivi comprese quelle dove si trovano a dover affrontare situazioni meno piacevoli. Questo implica che il rientro al lavoro sia un momento che sanno sempre come accettare e che si sforzano sempre di vivere al meglio. Certo, la nostalgia delle lunghe giornate trascorse nel dolce far nulla sarà li ad accompagnarli almeno per i primi tempi ma la capacità di concentrarsi sui nuovi obiettivi e di abbracciare progetti nuovi sarà per loro un modo come un altro per riprendere in mano la nuova stagione nel miglior modo possibile, mostrandosi come sempre solari e pieni di entusiasmo.

Vergine – Quelli che riprendono decisamente controvoglia

I nativi della Vergine, grazie alla loro razionalità, sono sempre in grado di riprendere il lavoro con la giusta dose di impegno. Questo, però, non gli impedisce ovviamente di sentirsi afflitti al pensiero di dover riprendere il solito tran tran che mal sopportano e al quale preferirebbero nuovi giorni di vacanze. Inutile dire che questo peso finisce con il gravare sul loro umore che pertanto risulterà più cupo del solito, portandoli ad essere come spesso accade negativi e per nulla propositivi riguardo eventuali progetti lavorativi. Il consiglio delle stelle, in tal senso, è quello di impegnarsi a trovare qualcosa di piacevole da fare ogni giorno. Dal caffè con un’amica, ad un’intensa sessione di shopping autunnale, tutti i giorni è possibile fare qualcosa di piacevole in modo da non soccombere al cambio di ritmo che rischia sempre di influenzare un po’ l’umore. In questo modo persino la routine di tutti i giorni risulterà meno difficile da sopportare rendendo il tutto più scorrevole.

