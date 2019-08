È certamente difficile vivere un amore o un’attrazione reciproca ma abbiamo per te 22 consigli da seguire per attirare l’eletto del tuo cuore

L’alchimia e l’attrazione sono concetti piuttosto astratti quando si tratta di relazioni romantiche. In effetti, è spesso difficile individuare qualità tangibili che potrebbero spingere il maschio a preferire una partner piuttosto che un’altra. Aspetti fisici o la personalità sono solo alcuni dei parametri che fanno luce sui criteri che potrebbero far innamorare un uomo.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Si innamorerà di te se….

1. Ti affidi a lui



Affidarsi a lui significa rispettare la sua mascolinità e dargli valore come uomo. Non esitare a chiedergli aiuto se ne hai bisogno.

2. Fagli dei complimenti!

Se pensi che agli uomini non piacciano i complimenti, sbagli. Una parola dolce e piacevole non mancherà mai di fare una buona impressione!

3. Sii naturale



La femminilità senza trucco è il modo più sottile per attirare un uomo e farlo innamorare. In un mondo in cui gli artifici della bellezza si moltiplicano, sarai sicuro di distinguerti dagli altri per il tuo fascino.

4. Abbi fiducia in te stessa

Una donna indipendente che si fida di lei ottiene rispetto e ammirazione.

5. Non evitare i suoi occhi

Guardandolo negli occhi durante le discussioni, riuscirai a stabilire un senso di fiducia e sincerità che farà bene ad entrambi.

6. Interessati alle sue passioni

Questo ti permetterà di essere suo amica e sua partner. Svilupperai i tuoi argomenti di discussione man mano che si sentirà a suo agio nel condividere i suoi interessi con te.

7. Mostrati vulnerabile

La tua vulnerabilità risveglierà il suo suo istinto protettivo. Abbassa la guardia e fagli vedere la tua dolcezza.

8. Non forzarlo a impegnarsi

Per una relazione di successo, non mettere mai il carrello davanti al cavallo. Dagli il tempo di sviluppare i suoi sentimenti per te prima di affrontare argomenti più seri.

9. Condividi la tua visione della vita

Senza esagerare, dimostragli che i tuoi sentimenti sono sinceri indulgendo ai tuoi desideri durante gli scambi.

10. Non rinunciare alla tua vita sociale

La tua indipendenza è cruciale con un uomo. Non rinunciare mai alla tua vita sociale a rischio di creare una sensazione di malsana dipendenza che potrebbe allontanarlo.

11. La dignità prima di tutto



Non importa la situazione, la tua dignità ha la precedenza su tutto il resto. Non acconsentire mai ad essere retrocesso al solo scopo di attrarre un uomo. Vedrai che ti darà molto più valore ai suoi occhi.