Possiamo dire che le apparenze sono fuorvianti, il primo contatto visivo che abbiamo con una persona è rivelatore. Questa è chiamata fisionomia, una rappresentazione astratta dei tratti che dominano il tuo carattere: ogni volto è unico, così come la tua personalità.

Ecco cosa puoi scoprire concentrandoti sulla forma della tua fronte

La fisionomia viene analizzata in primo luogo per l’analisi dell’anatomia craniofacciale. Si tratta di un’osservazione approfondita dell’osso e della struttura muscolare del viso. Una struttura ampia è associata alla resistenza mentre una struttura ristretta è associata alla vulnerabilità e alla fragilità. Il secondo livello di analisi si concentra sui recettori, inclusi occhi, naso e bocca. I recettori con una forma proporzionalmente più grande rispetto al viso possono riferirsi a un sovraccarico di informazioni che l’individuo non può assimilare, che sarebbe quindi la causa della sua vulnerabilità. Al contrario, i recettori con piccole proporzioni su di un viso allargato definiscono la concentrazione.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Personalità & Benessere CLICCA QUI

In morfopsicologia, il viso è diviso in tre livelli: il livello superiore che comprende la fronte e gli occhi e che riflette il livello di comprensione del mondo che ti circonda. Il livello mediano che comprende gli zigomi e il naso, relativo alla percezione intuitiva del tuo ambiente. Ed infine, il livello inferiore comprendente la mascella e la bocca che indica l’apprensione pratica del mondo.

Ecco cosa rivela la forma della tua fronte:

Hai una fronte arrotondata

Le persone con la fronte arrotondata sono costantemente alla ricerca di conoscenza. Sono curiose e affascinate dalle novità e dalle innovazioni. Sono anche persone coraggiose, ambiziose e determinate. Una volta definito un obiettivo, nulla può distrarli dal raggiungimento della loro visione. Soprattutto perché può dare loro il riconoscimento che cercano. In effetti, vogliono ricevere tutti gli onori a causa della loro brillante carriera che dimostra la loro ingegnosità. Se d’altra parte, la loro fronte è accigliata, può essere interpretata come un segno di crudeltà.

Hai una facciata quadrata

Questa è spesso la forma della fronte delle persone con un buon senso dell’umorismo. Sono anche persone intelligenti, ferme di carattere con una determinazione che niente può scuotere. Ogni manovra di successo da parte loro non è una coincidenza, ma un’analisi approfondita delle loro capacità e circostanze che caratterizzano il momento dell’azione. Soprattutto perché sono caratterizzate dalla loro diligenza. Sono anche persone libere in cerca di indipendenza. Non hanno bisogno delle osservazioni degli altri per avanzare, sono seguaci dell’autocritica.

Hai una fronte trapezoidale

Un individuo con una fronte trapezoidale è un eterno filantropo e filosofo. Ma tende anche a ruminare i suoi pensieri in un ciclo infinito, senza davvero sapere che questo è ciò che lo porta delicatamente verso un ciclo depressivo. È terribilmente privo di fiducia in se stesso, mentre ha molte risorse che lo rendono una persona davvero speciale. È timido e ha difficoltà a comunicare con gli altri. Ciò ha l’effetto di ostacolare i suoi progressi, i suoi progetti e il suo sviluppo professionale. Ma se impara a investire correttamente le sue capacità, un lavoro come scrittore o letterario gli si adatterebbe perfettamente e gli darebbe il successo che si aspetta. Non sarebbe possibile specificare il suo campo preferito, ma dicendo che per un profilo come questo, le professioni che offrono una certa discrezione gli si adattano perfettamente.