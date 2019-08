Meteo sabato 31 agosto: brutto tempo in agguato

Nella giornata di sabato atteso ancora meteo instabile durante le ore pomeridiane con piogge e temporali. Acqua e temperature fresche da domenica.

Caldo estivo bye-bye. Fra pochi giorni manderemo definitivamente in archivio quella che è stata una delle stagioni più afose degli ultimi decenni. Dalla fine del weekend la colonnina di mercurio scenderà in maniera importante anche se avremo ancora qualche parvenza di sole in particolare nella prima fetta di giornata. Dal pomeriggio invece una forte nuvolosità darà l’avvio a temporali sparsi.

Secondo le più recenti previsioni quindi, l’autunno arriverà a passo svelto sull’Italia con un calo delle temperature di 15°C e valori che scenderanno al di sotto delle medie stagionali. Sin dall’avvio della prossima settimana sarà bene preparare gli ombrelli.

Le previsioni del 31 agosto nel dettaglio

Il cielo al nord

Coloro che abitano al nord del Paese avranno a che fare con piogge diffuse già dal primo mattino sulle Alpi occidentali, mentre nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali si estenderanno lungo tutto l’arco alpino e gli Appennini. Acqua anche alla sera in sconfinamento verso le vicine pianure. Secco nella notte.

Il cielo al centro

Sulle regioni centrali dello Stivale atteso un meteo stabile e soleggiato in mattinata, prima dell’inizio di una fase instabile nelle aree appenniniche. Fenomeni a carattere locale anche alla sera sulle zone interne, mentre di notte il tempo sarà asciutto con nuvole sparse. Sulla Toscana attese schiarite di natura ampia al mattino. Al pomeriggio previsti invece temporali anche di natura intensa soprattutto nelle aree interne. Asciutto sulla costa. Piogge alla sera un po’ ovunque.

Il cielo al sud

Chi si trova al sud e sulle isole incontrerà acqua sin dal mattino a partire dalla Sardegna. Nello ore pomeridiane ancora temporali ed acquazzoni sulle zone della Sicilia e interne peninsulari, con fenomeni a tratti intensi in esaurimento alla sera. Brutto tempo pure in Sardegna, in particolare di notte. Sulla Calabria attesa stabilità al sabato con schiarite ampie e diffuse nuvole. Probabili temporali sulla Sila. Nubi importanti pure alla domenica con precipitazioni serali.

Le temperature risulteranno stabili o in leggera discesa sia nei valori minimi, sia in quelli massimi.

