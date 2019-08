Aurora Ciorbi, ex Francesco Chiofalo, rivela tutti i retroscena sulla storia del suo ex con Antonella: “Finta la storia con Antonella, lei lo sapeva”

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere il caso di Francesco Chiofalo che avrebbe messo le corna ad Antonella Fiordelisi con Aurora Ciorbi. Quest’ultima avrebbe conosciuto Lenticchio nel 2017, da quel l’anno, tra alti e bassi, sarebbe sempre stata la sua fidanzata.

Ma nel corso dell’intervista che ha rilasciato per fanpage.it è emerso un aspetto davvero inaspettato. Infatti stando a quanto raccontato da Aurora, Francesco e Antonella Fiordelisi sia stata pensata a tavolino per ottenere consensi, follower, copertine e con il fine ultimo di partecipare a Temptation Island Vip.

Aurora Ciorbi rivela: “Finta la storia con Antonella, lei lo sapeva”

Aurora Ciorbi come detto in precedenza è stata contata dal sito Fanpage.it ed ha rilasciato un’intervista nella quale ha raccontato la sua versione dei fatti. Qui a seguire vi lasciamo alcuni stralci.

Fino a quando tu e Francesco siete stati insieme?

L’ho lasciato a marzo perché era eccessivamente geloso ma i problemi c’erano stati fin dall’inizio. Quando abbiamo cominciato a frequentarci, ho scoperto che scriveva ancora alla sua ex Selvaggia Roma. Lei ha sempre saputo di noi, sapeva che stavamo insieme anche quando non lo sapeva nessuno. Le ho creduto quando mi ha raccontato di quei messaggi ma poi ho accettato di restare con Francesco. L’ho perdonato e ho chiuso i rapporti con Selvaggia.

Non ti insospettiva il fatto che continuasse a dirsi single?

Mi diceva che non era necessario ufficializzare la nostra storia, l’importante era stare insieme davvero. Ci amavamo alla luce del giorno, a Roma lo sapevano tutti perché non ci siamo mai nascosti. Mi sono lasciata imbambolare e poi non mi interessava stare con lui per il personaggio che era. Amavo Francesco, non l’uomo diventato famoso sui social.

Qual è stato il momento peggiore?

Quando è andato in tv, sia a Verissimo che a Le Iene, ha detto che era single e che cercava l’amore. Le persone accanto a me continuavano a chiedermi come facessi a rimanere con lui dopo quell’intervista. Quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ricordo che Silvia Toffanin gli chiese se era innamorato e lui rispose che stava cercando l’amore e che non si era più innamorato dopo Selvaggia. Quando quell’intervista è andata in onda l’abbiamo guardata insieme. Ha fatto malissimo.

Come si è giustificato?

L’intervista era registrata, me ne aveva già parlato prima che andasse in onda, ma vederlo fu pesante. Si giustificava dicendomi che doveva dire di essere single per poter partecipare a determinati programmi che altrimenti non avrebbe potuto fare. In più, non poteva dire di stare con la sconosciuta Aurora Ciorbi. Non avevo un seguito su Instagram e con me non avrebbe avuto lo stesso successo che ha ottenuto raccontando di essersi fidanzato con Antonella Fiordelisi.

Per questo si è legato ad Antonella Fiordelisi?

All’inizio si sono fidanzati per finta, perché l’agenzia di entrambi aveva organizzato questa finta relazione. Lo sapevano sia Francesco sia Antonella, me lo ha confermato proprio la Fiordelisi.

Aspetta, spiegati meglio. Antonella e Francesco non stanno insieme realmente?

Lei stessa me l’ha detto ieri. Oggi è davvero innamorata di lui ma all’inizio avevano studiato questa storia a tavolino. Ieri Antonella me lo ha detto subito: “Guarda, tra me e Francesco è nata così, era tutto finto. Poi abbiamo cominciato a frequentarci e ci siamo innamorati”. Adesso è sincera, ieri ha pianto anche mentre parlava con me.

Aurora, la crisi della quale stanno parlando adesso è vera o anche questo è un finto gossip?

No, adesso è tutto vero. Ieri Antonella piangeva, c’erano i suoi genitori che volevano farle il biglietto del treno perché tornasse a casa.

Perché fingere questa storia d’amore?

Diceva che avrebbero fatto un programma insieme, erano convinti di essere presi a Temptation Island Vip. La stessa Fiordelisi ieri ha confermato che era iniziata così. Per questo ho detto di non essere mai stata l’amante di Chiofalo. Lui mi diceva che era tutto finto, tutto organizzato dall’agenzia. La storia con Antonella la chiamava “situazione lavorativa”. Mi diceva che quando l’avrebbe chiusa partecipando a Temptation Island Vip, sarebbe tornato con me.

