Sharon Macri chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Sharon Macri è una ragazza romana. Sul suo conto non si sa praticamente nulla infatti sembra essere molto riservata e attenta alla sua privacy. Il suo nome è diventato noto dopo la notizia della sua partecipazione a Temptation Island Vip, programma condotto da Alessia Marcuzzi.

Sharon ha un account su Instagram che pero risulta essere completamente privato, quindi non è possibile vedere cosa condivide o ricavare informazioni che la riguardano. Conta solo 467 post e 557 followers, numero aumentato e che continua ad aumentate inseguito alla notizia della sua partecipazione a Temptation. Se volete seguirla il suo profilo ufficiale è questo qui.

Nome: Sharon Macri

Età: /

Data di nascita: /

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: /

Professione: lavora in pizzeria

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Sharon Macri: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Sharon Macri sappiamo che ha una relazione con Damiano Coccia, detto Er faina. Non si sa da quanto stanno insieme con precisione, ma sono apparsi insieme sui social soltanto il 14 marzo 2019. In quell’occasione lui ha scritto un lungo messaggio su Instagram in cui parla di lei.

Er Faina ha detto: “Chi è, chi non è… non è nessuno ha 200 follower, fa un lavoro umile dietro un bancone di una pizzeria, sà badare alla casa, non pretende nulla, se le regali una caramella ti dice grazie 100 volte! Io non lo so come andrà a finire, ma lei mi ha ridato la speranza di credere che le brave ragazze esistono ancora!”.

Sharon Macri: carriera

Sulla carriera e la vita privata di Sharon Macri purtroppo non abbiamo notizie e dettagli al riguardo. Lei lavora in una pizzeria, non punta a diventare una star dei social ma nel 2019 decide di partecipare, insieme al suo compagno Damino Er Faina, a Temptation Island per mettere alla prova il loro rapporto.

Oltre lei e il suo fidanzato gli altri protagonisti di questa edizione sono: Pago e Serena Enardu, Ciro Petrone e Federica Caputo, Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, Damiano “Er Faina” e Sharon, Anna Pettinelli e Stefano Macchi

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI